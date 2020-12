Få kandidater tilbage til Horsens-job

Siden Jonas Dal blev fyret som AC Horsens' cheftræner 9. december har man været på jagt efter en ny til posten, og her lader det til, at man er ved at få antallet af muligheder skrabet godt ned.

I et interview med TV3 Sport sætter Horsens-sportschef Niels Erik Søndergaard tal på, hvor få kandidater, der er tilbage i kampen om jobbet.

- Jeg vil sige under fem, lyder det kort fra Horsens-chefen.

Søndergård er dog ikke bleg for at åbne helt op for, hvordan det går med at finde den person. Dog er der stadig et stykke til, at de kan offentliggøre noget, lader det til.

- Det er klart, at der bliver arbejdet i kulissen - selvfølgelig gør der det - i forhold til den profil, som vi gerne vil have. Det er der, hvor vi er endnu, men der er ikke nogen konkrete navne indover.

I forhold til den type, som man gerne vil have ind som ny AC Horsens-cheftræner, så er det - modsat Jonas Dal - en person, som ved, at det handler om at slås mere end det handler om poleret fodbold, understreger Søndergård, som fastslår, at der kun er én mission resten af sæsonen: Overlevelse.

- Vi ved, at når man er bundhold, så skal der fightes, og det er det, der bliver taget udgangspunkt i i de næste seks måneder. Det er vi selvfølgelig også nødt til at kigge på, når vi skal rekruttere en til at hjælpe os med det.

Han fortæller endvidere, at man håber på, at man har en ny cheftræner klar 7. januar, når spillertruppen starter træningen op igen. Dog er det ikke altafgørende, og han vil hellere bruge lidt ekstra tid på at finde den rigtige.