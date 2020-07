Glem det, Bo!

Brøndby, FCK eller OB er ikke muligheder for Bo Henriksen, hvis det står til Stig Tøfting, der har et bud på managerens afløser

Tirsdagens største fodboldnyhed kommer fra Horsens, men Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting faldt ikke ned af stolen, da han hørte, at Bo Henriksen stopper næste sommer.

- Jeg har læst på bold.dk, at det er en bombe, men altså come on, jeg er ikke så overrasket.

- Han har til den tid været der i syv år, og det måtte jo komme. Hvis han vil prøve at træne under andre forhold og ikke hvert eneste år tumle med bare at kunne stille hold, så kan det være, at han er nødt til at gøre opmærksom på, at han stopper, siger Tøfting til Ekstra Bladet.

Klubber som FC Midtjylland og AGF ser ikke ud til at skulle skifte træner foreløbig, men i FC København har Ståle Solbakken lige nu ikke tidligere tiders succes, mens Niels Frederiksen i Brøndby kun har kontrakt et år endnu.

- Umiddelbart kan jeg ikke se ham i en af de store klubber, og det er ikke på grund af hans kvaliteter, men mere måden, han gør det på.

- Det tror jeg ikke går i tråd med topklubberne, men det er bare min holdning, og det kan jo godt være, at jeg tager fejl.

Hvad er det, der holder ham fra de store klubber?

- Det er kærlighed og kildevand, de kører på i Horsens, det får man ikke storklubber til at køre på. Det er en speciel ledelsesstil, og den går nogle steder, men ikke andre steder, siger Tøfting.

Bo Henriksen har Horsens-truppen til havefest i sin villa, men har samtidig styr på spillerne i omklædningsrummet. Fotos: Ernst van Norde/Lars Poulsen

Han kommer jo fra Fyn, hvor Jakob Michelsen har udløb. Kunne OB være en mulighed?

- Det er vel en klub, der anser sig for at være i top-seks, så jeg vil sige nej til det også.

- Det kan være, at han ikke kigger i Danmark, men kigger mod udlandet, lyder vurderingen.

Tøfting peger på, at trænerjob i Superligaen ikke hænger på træerne og slet ikke, når ligaen nu skæres ned til 12 hold.

- Men han har været 7,5 år i Brønshøj og syv år i Horsens til den tid, og det fortæller, at klubberne har været glade for ham, men også, at han ikke er så eftertragtet som vare, siger Tøfting.

Stig Tøfting har svært ved at se Bo Henriksen i en storklub. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Præcis som Ståle Solbakken i FCK har Bo Henriksen ageret som manager og har både været på træningsbanen og har handlet spillere fra chef-kontoret.

- Han har vist, at han kan hente gode spillere ind fra 1. division, der ikke koster noget, men de spillere, han har brugt penge, de har ikke fået den store succes, siger Tøfting og henviser til Sivert Heltne Nielsen, Nicolai Brock Madsen og Kasper Junker.

Bo Henriksens udmelding om stoppet kommer et helt år før hans farvel.

- Han har i den grad bevist sit værd for klubben, og det her er helt efter bogen.

- Det giver ham større muligheder i forhold til at vente til tre måneder før, og det giver Horsens mulighed for at reagere, siger Tøfting, der har et godt bud på en afløser for Bo Henriksen.

- Johnny Mølby har været der med fin succes før og har ikke slået til trænermæssigt andre steder, så måske han kunne være løsningen, siger Tøfting

Han frygter ikke, at spillerne ikke kan motivere sig til en ny sæson, når Henriksen nu allerede har meldt sin afgang og henviser til, at det vist gik meget godt, da Kent Nielsen gjorde det samme i sin tid i AaB.

