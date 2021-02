Grimt sammenstød: - No hard feelings

Det så voldsomt ud, da Alexander Ludwig blev slået omkuld af sin egen fremadstormende keeper, Matej Delac, med 20 minutter igen af rivalopgøret mellem Vejle og Horsens.

Der gik i hvert fald et gys igennem de få fremmødte i Nørreskoven, da Malte Kiilerich ilede hen til Alexander Ludwig og åbnede hans mund for at sikre sig, at tungen ikke var blevet slugt.

Det så voldsomt ud, da Alexander Ludwig og Matej Delac bragede sammen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Matej Delac og Alexander Ludwig i et grimt sammenstød. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Så galt gik det heldigvis ikke, og forsvarsspilleren var i stand til selv at gå fra banen efter behandling og komme i spil igen.

- Jeg er glad for, at jeg slap billigt. Jeg slog mig, og jeg kan mærke, at min skulder ikke er helt god nu, sagde Alexander Ludwig og fortsatte.

- Det kan godt ske, det så dramatisk ud. Jeg fik da også slået luften ud af mig. Jeg prøvede at trække vejret tungt og gispede måske lidt, men jeg var ved fuld bevidsthed hele tiden. Jeg er glad for, at det ikke gik værre.

På tv-billederne af episoden kunne man se, at Vejle-angriberen Wahid Faghir plantede to hænder i ryggen på Ludwig og førte ham mod den frembusende Delac.

Det tog Alexander Ludwig dog ikke så tungt.

- Der bliver givet og taget i en fodboldkamp. Jeg tror på ingen måde, det var bevidst fra Faghirs side. Jeg prøvede selv at skærme ham og så Matej for sent. Der er no hard feelings fra min side.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra Wahid Faghir efter kampen, da den 17-årige angriber ’tager en tre ugers mediepause’, ifølge Vejle Boldklub.

