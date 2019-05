Hånede fans: - De har sunget jeg var homo

Michael Lumb blev helten for Horsens, da han med sit iskolde højreben hamrede de Gule i front mod Vendsyssel i playoff-kampen der endte 1-1 og med redning for De Gule.

I stedet for at fejre sin essentielle scoring med holdkammeraterne fløj Michael Lumb ned mod Vendsyssel-fansene med hånden mod øret. Fem minutter forinden havde de hvidklædte fans sunget ’Michael Lumb han er dårlig’, og det viste sig, at Lumb og Vendsyssel-fansene har en historik.

- De har tidligere sunget, at jeg var homo. Sådan noget får de jo heldigvis en straf for nu om dage, så i stedet har de byttet ’homo’ ud med ’dårlig’.

- De skulle have en hilsen den anden vej, og jeg holdt hånden til øret for at høre, hvad de ville råbe nu, hvor jeg havde sendt dem mod playoff, sagde Michael Lumb med et smørret smil, inden han forholdt sig til, at Horsens nu kan gå på sommerferie med ro i sindet.

- Vi fik heldigvis rejst os, da det gjaldt mod Vendsyssel. Vi har haft et dårligt forår, men vi leverede lige netop nok til at redde livet. Vi må evaluere på, hvad vi skal gøre bedre til næste sæson, så vi ikke skal helt herud igen.

