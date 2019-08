Hårdt ramt af fars død: Superliga-profil ophæver kontrakt

Se også: Uhyggelige billeder: Kollapser på banen

Han er kendt for i mange år at have været Superligaens dyreste spiller handlet mellem danske klubber, da han skiftede fra OB til FC Midtjylland, og så var der også det med holdkammeraten, anfører Christian Keller, der i Randers fandt sammen med hans fraseparerede kone.

På det seneste er det gået ned af bakke for 34-årige Jonas Borring, der nu har fået ophævet kontrakten i AC Horsens, hvor han havde kontrakt til sommeren 2020.

- Jeg synes, at mit første år i klubben var rigtig godt. Jeg var med til at spille os i top 6 og havde også mange gode kampe sidste efterår. Foråret i år blev desværre ikke som håbet, hverken for klubben eller mig selv. Jeg var hårdt ramt af min fars sygdom og død, og det påvirkede mit spil på banen, siger Jonas Borring til klubbens hjemmeside.

- Jonas Borring var fantastisk for os i den første halvsæson, hvor han var stærkt medvirkende til vores flotte placering i top seks. Det sidste års tid har været lidt op og ned for både Borring og os som klub, men han har altid ydet et fremragende stykke arbejde og været yderst professionel, og vi ønsker ham alt det bedste fremover, siger AC Horsens-manager Bo Henriksen.

Vi er blevet enige med Jonas Borring om at indstille samarbejdet. Tak for indsatsen, Borring. Læs mere her: https://t.co/lkxS1WJlWr pic.twitter.com/P85LXSm86E — AC Horsens (@AC_Horsens) August 18, 2019

Jonas Borring kom til AC Horsens i vinteren 2018 fra FC Midtjylland. Siden er det blevet til 30 kampe og to mål for de gule.

- Nu må vi se hvad fremtiden bringer. Jeg er i rigtig god form og føler stadig, jeg kan gøre en stor forskel, så det helt sikkert en mulighed at fortsætte med at spille fodbold. Omvendt har jeg også mine tanker på erhvervslivet, hvor jeg ser mig selv i f.eks. salgsbranchen og er også åben overfor den vej. Jeg ønsker alle i og omkring klubben held og lykke fremover, siger Borring.

Fortid i OB, FCM, Brøndby og Randers. Fotos: Ole Frederiksen, Claus Bonnerup, POULSEN LARS, GRAVERSEN ANITA

Tidligere i karrieren har Jonas Borring spillet for OB, FC Midtjylland, Randers FC og Brøndby IF. Ved skiftet i januar 2018 var træner Bo Henriksen meget glad for tilgangen af Borring.

- For os er det et drømmescenarie, for Jonas er en spiller, der passer perfekt ind i vores kultur og de værdier, vi arbejder efter. Han er hårdtarbejdende og ydmyg, og så er han ganske enkelt et godt menneske og en kvalitetsspiller, der kan gå ind og blive en kulturbærer.

- Vi sætter stor pris på spillere, der kan gå direkte ind og bidrage på og uden for banen, og det kan Jonas. Vi har arbejdet på den her transfer rigtig længe, og det er et scoop for os, for det er et perfekt match, og vi glæder os rigtig meget til at se ham i den gule trøje, sagde Henriksen dengang til klubbens hjemmeside.

Sidste sommer var Borring også optimist forud for sin 15. Superliga-sæson.

- Selv om jeg er 33 år, er jeg stadig frisk. Jeg har samme alder som Ronaldo, der lige har skrevet en fire-årig kontrakt. Jeg har haft problemer med lysken, men jeg har lært at passe godt på min krop. Jeg er ikke skadet lige nu, og jeg føler, jeg har en masse at byde ind med, sagde Borring til Horsens Folkeblad

Det var 23. juni 2008, at Jonas Borring blev den dyreste spiller handlet internt i Superligaen, da FCM købte ham for 21 millioner kroner.

Fire år senere skiftede han videre til Randers, hvor han også var i fire år, inden han i marts 2016 ophævede kontrakten som følge af trekantsdramaet, hvor Borrings frasepearerede kone fandt sammen med klubbens anfører Christian Keller.

I stedet skiftede han til Brøndby, hvor han kun var et par måneder, før Alexander Zornigers system i Brøndby med manglende kanter sendte ham videre til FC Midtjylland. Her blev han aldrig lige så toneangivende som i første ophold i klubben, og så gik turen videre til Horsens.

