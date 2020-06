Han er Superligaens mirakelmager

Med en dåseøl i den ene hånd og et stort tandpastasmil havde Bo Henriksen svært ved at skjule sin glæde.

Horsenstræneren løb ind på grønsværen, omfavnede sine spillere og strakte armene til vejrs, da Horsens havde sikret sig den vitale ottendeplads i Superligaen.

Lykken over det mirakel han og spillerne netop havde skabt med Horsens var svær at skjule.

3-2 sejren over Brøndby blev skabt på en sublim 2. halvleg, hvor tre indskiftede spillere var involveret i, at Horsens vendte 0-1 til 3-2 sejr. Og ikke nok med det, så sikrede de sig den vitale ottendeplads, der betyder 11 point til nedrykningsstregen.

Det er et sandt mirakel Bo Henriksen har præsteret. Specielt når man tænker på hele forhistorien. Horsens indledte nemlig foråret med tre nederlag i træk og målscoren 2-10 efter kampene mod Randers, FC Nordsjælland og AGF.

Bo Henriksen i glædesrus sammen med Alexander Ludwig efter 3-2 sejren over Brøndby. En sejr, der sikrede ottendepladsen til østjyderne. Foto: Ernst van Norde Ritzau/Scanpix

Sejre over de tre bedste

Men de seneste tre kampe har Bo Henriksen bevist, han er en mirakelmager som træner.

Tre sejre i træk over FC København, FC Midtjylland og Brøndby har udløst miraklet - ottendepladsen.

Og ganske bemærkelsesværdigt har det været tre kampe uden tilskuere på lægterne. Pressefolk og de få til stede til kampene har fra nærmeste hold oplevet, hvor meget Bo Henriksen lever med i, hvad der foregår på banen.

- Det var stort, da vi kom i top-6, men præstationerne i de seneste tre kampe har været imponerende. Vi har vi besejret de tre bedste hold i Danmark og vist enorm vindermentalitet.

- Det er nogle af de største præstationer jeg har været med til at besejre de tre store. Og så lige efter hinanden. Jeg synes det sætter vores præstation lidt i relief, når man ser tilbage på, at vi var seks point efter Lyngby for tre kampe siden, siger en jublende glad Bo Henriksen.

Han viste mod og havde heldet med tre af sine indskiftninger, der fik en fod med i alle tre målene. Først Nicolai Brock-Madsen, siden talentfulde Jeppe Kjær og endelig Peter Therkildsen, der scorede sejrsmålet.

Nu skal vi i finalen

- I lange perioder af anden halvleg var vi klart det bedste hold på banen. Jeg er stolt af det spillerne har leveret. Og nu må al snak stoppe om vi ikke kan spille fodbold, siger Horsens-træneren med et skævt smil.

Og så føler Bo Henriksen ikke der på nogen måder er grund til at tale Superligaens yngste, Jeppe Kjær, mere op.

Han har vist, hvad han kan. Og det bedste eksempel så vi med oplægget til Hallur Hansson, da han scorede til 2-1.

- Vi er ikke reddet før det er matematisk sikkert. Men jeg vil godt sige, at det ser lovende ud nu, konstaterer han.

Horsens har hele 11 point ned til Hobro under stregen i puljespillets gruppe to.

Nu drømmer mirakelmageren i Horsens at gøre arbejdet færdig på onsdag i SønderjyskE, hvor de spiller pokalsemifinale.

- Jeg har aldrig været i en pokalfinale. Den opgave skal vi løse onsdag mod SønderjyskE, pointerer han.

