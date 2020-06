Har ikke råd længere: Horsens må sige farvel til seks spillere

Peter Nymann, Oliver Drost, Matthias Præst, Erhan Masovic, James Gomez og Ayo Simon Okosun.

De seks spillere har alle det til fælles, at deres aftale med AC Horsens udløber efter denne sæson; for de tre sidstnævnte er der tale om lejeaftaler, der udløber.

Og ifølge Bo Henriksen bliver ingen af deres kontrakter forlænget. Det siger han til Horsens Folkeblad.

Det skyldes ganske enkelt, at der er blevet skåret i spillerbudgettet i AC Horsens, og at der ikke er råd til at forlænge med spillerne.

- Jeg har ingen penge til at forlænge nogen kontrakter. Det budget, som jeg har til den kommende sæson, giver ikke plads til, at jeg forlænger med nogen af dem, der har kontraktudløb, siger Bo Henriksen til Horsens Folkeblad.

Bo Henriksen siger også, at han skal sælge for at få mere at gøre godt med i budgettet.

Af de seks spillere med udløb er de største profiler Ayo Simon Okosun, der er lejet i FC Midtjylland, og Peter Nymann.

De har spillet henholdsvis 29 og 28 kampe i denne sæson og har været mere eller mindre fast inventar i startopstillingen.

En mulig afløser for højre back Peter Nymann er til gengæld allerede fundet i form af Jacob Buus, der kommer til på en fri transfer fra FC Fredericia.