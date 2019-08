Hentet til Superligaen i rekordhandel: Et år efter er han solgt

AC Horsens har nu bekræftet, at man har solgt anfører Sivert Heltne Nilsen til Elfsborg IF. Nordmanden nåede kun et år i den gule trøje, og det blev aldrig den store succes, selv om Heltne NIlsen skrev transferrekord i Horsens, da han kom til klubben.

Sivert Heltne Nilsen har i denne sæson spillet fine kampe i det centrale forsvar, men det er ikke en position, han ønsker på sigt.

- Sivert Heltne Nilsen blev hentet ind som leder og sjælen på vores fodboldhold, og han fik en hård start på grund af vores forår, der ikke var ret godt, men han har hele vejen igennem vist vilje, lederegenskaber, power og en god attitude. I denne sæson har han præsteret rigtig godt, men det har været på en position, der ikke har været hans foretrukne, og derfor har han ønsket at skifte til en klub, der vil bruge ham på den defensive midtbane.

- Vi har indgået en økonomisk fornuftig aftale med IF Elfsborg, der giver os mulighed for at få en 'rigtig' midtstopper ind, og vi ønsker Sivert alt muligt held og lykke i svensk fodbold, fortæller Bo Henriksen til AC Horsens' hjemmeside.

Sivert Heltne Nilsen nåede 34 kampe for AC Horsens.

- Det er selvfølgelig hårdt at forlade drengene, for jeg har haft det fantastisk og fået gode erfaringer i AC Horsens, og jeg er vældig stolt over og taknemmelig for, at jeg blev valgt som anfører. Jeg har kun gode ting at sige om AC Horsens som klub, men jeg ser også frem til at starte på et nyt kapitel, og jeg er meget motiveret for at gøre det godt i svensk fodbold, fortæller Sivert Heltne Nilsen.

Nordmanden kom til AC Horsens fra Brann i hjemlandet.

