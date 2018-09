Rent målorgie - rødt kort ud af det blå

Når 1-1 kan være en målfest, blev tilskuerne i Horsens vidner til et målorgie med fem mål i den første time.

Det kunne endda sagt på godt jysk være blevet meget værre, hvis dommer Anders Poulsen efter et kig på storskærmen ikke havde annulleret et straffespark til 'de gule' og ændret kendelsen til et frispark, da han flyttede bolden en meter udenfor feltet under store protester fra hjemmepublikummet og Horsens-bænken.

Udover de mange mål bød det østjyske lokalopgør også på masser af dramatik.

Efter det annullerede straffespark faldt der også et rødt kort til AGF's Mustafa Amini, som brugte albuen mod Horsens-spilleren Halldur Hansson, mens spillet var stoppet, og der blev gjort klar til et AGF-frispark.

Det skete for øjnene af Anders Poulsen, som i den situation ikke behøvede at kigge på storskærmen..

Nederlaget betød, at AGF er færdige med at være det eneste ubesejrede hold i Superligaen.

Samtidigt dumpede aarhusianerne endnu en plads i tabellen, da Horsens med sæsonens første hjemmesejr overhalede gæsterne.

Orgiet blev sparket i gang af Horsens' dyreste spiller, den tidligere AGF'er Kasper Junker, som efter bare 11 minutter satte hovedet på Peter Nymanns indlæg.

Det var første gang i opgøret, at den vragede førsteangriber fra AGF viste sig frem mod sin tidligere klub.

Selv om ubesejrede AGF hurtigt fik udlignet, da Mustapha Bundu drejede sig fri og sparkede bolden ind ved fjerneste stolpe, fortsatte hjemmeholdet med at køre på.

Derfor var det heller ikke ufortjent, da Søren Reese bragte hjemmeholdet foran, da den tidligere Viborg- og Jammerbugt-spiller kom først på bolden på et hjørnespark fra færingen Hallur Hansson.

Sidstnævnte, som i landsholdspausen har spillet kampe mod Malta og Kosovo, scorede kort før pausen til 3-1, da skuddet fra godt 20 meter blev rettet af og snød AGF's nye målmand, Oscar Whalley.

Trods en god AGF-start på 2. halvleg med et mål til 3-2 af Casper Højer Nielsen, som headede Muspapha Bundus indlæg i nettet, udeblev udligningen.

Med godt et kvarter tilbage forlod Kasper Junker banen til klapsalver fra Horsens-publikummet, mens AGF's fans piftede af den forhenværende AGF-spiller.

Da var AGF's næste bud på frontangriber, lejesvenden fra Standard Liege Ryan Mmaee, kommet på banen, men bortset fra et kikset hovedstødsforsøg var der ikke andre aktioner fra hans side.

Det er just ikke mål, som skal lokke folk af huse og til fodbold i Horsens, fordi det sker faktisk kun en gang pr. sæson, at det går 'amok'.

Sidst var da Horsens i juli sidste år slog Lyngby med 4-1.

Nu har hjemmeholdet fået anskaffet sig en angriber, men træner Bo Henriksen mangler fortsat at vise, at han tør spille med to angribere.

Det var mod AGF igen Sammy Skytte, som på papiret var angriber, men han befandt sig mere på midten.

Til gengæld leverede hjemmeholdet den bedste kamp i lange tider og formåede flere gange at sætte mere end tre afleveringer sammen mod AGF-mandskab, som kom bedre med i kampen i 2. halvleg og sluttede af med et voldsomt pres trods en mand i undertal.

