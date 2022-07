Iskold Horsens-chef overrasker: Vil holde FCK bag os

De færreste havde nok regnet med, at Horsens skulle slå mestrene fra FC København i Superliga-premieren i Parken.

Men var der én, der ikke var i tvivl om, at det kunne lade sig gøre, var det cheftræneren for oprykkerne. Der manglede i hvert fald ikke selvtillid hos Jens Berthel Askou efter oprykkernes sejr i Parken.

- Jeg synes godt, vi kunne have lavet et mål mere. Og jeg synes, det var fortjent. Det er længe siden, jeg har været så rolig i slutfasen af en kamp, for jeg følte, at de kunne blive ved med at spille, men de ville aldrig score, sagde Askou og satte trumf på:

- Vi er her for at vinde. Vi er her for at spille med om det ypperste. Nu har vi fået en god start, og vi har da i hvert fald tre point på FCK nu efter første runde. Så må vi se, om vi kan blive ved med at holde dem bag os.

- Du siger, at I skal se, om I kunne holde FCK bag jer. Er det den mentalitet, I kommer op med?

- Det har det været gennem lang tid. Vi spiller alle kampe for at vinde. Det er den tro, vi har oparbejdet, at det kan vi.

Det lyder som noget af en ambition for et oprykkerhold, men sidste sæson imponerede både Silkeborg og Viborg, så der er altså bare kvalitet i toppen af landets næstbedste række. Og der er også tro på tingene.

- Det er ikke sikkert, at vi vinder hver gang fra nu af. Men vi skal levere præstationer, der gør os berettigede til at spille om de tre point, siger Askou og slår så fast:

- Vi er ambitiøse. Vi er ikke kommet for at få en oplevelse og nyde atmosfæren. Vi er kommet for at få tre point, og det fik vi.

