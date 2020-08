'Jeg ville gerne have fortsat'

Bo Henriksen havde håbet at få lov at gøre arbejdet i Horsens færdigt, men er ikke bitter over sin afsked i det østjyske

Bo Henriksen ville gerne have fortsat i AC Horsens.

Den 45-årige manager havde håbet at kunne få den kommende sæson med, men sådan skulle det ikke være.

Søndag fik han at vide af bestyrelsen, at man i stedet overlod trænerbænken til Jonas Dal Andersen.

- Der er altid en konsekvens af ens handlinger, og jeg vidste godt, at det her kunne blive udfaldet, efter jeg selv meddelte, at jeg ville stoppe i klubben næste sommer.

- Jeg har fuld forståelse for, at de træffer en beslutning og viser handlekraft, siger Bo Henriksen til Ekstra Bladet.

- Men du ville gerne have fortsat…

- Selvfølgelig ville jeg det! Jeg føler, at jeg har mere energi end nogensinde og havde glædet mig til at gøre arbejdet i Horsens færdigt med en fantastisk gruppe spillere.

- Men det får jeg ikke lov til, og det er også helt okay. Jeg er en glad og lykkelig mand.

- Hvad tænker du om bestyrelsens beslutning?

- Det har ligget i kortene, at det kunne blive udfaldet. Jeg har selv sagt til bestyrelsen, at de skulle træffe den beslutning, som, de mente, var bedst for klubben.

- Så må vi se, om de får ret eller ej. Det vil kun tiden vise. Men jeg håber det bedste for Horsens og er på ingen måde bitter, siger Bo Henriksen, der kom til Horsens i 2014 og altså nåede over seks år i den østjyske klub.

Bo Henriksen har igennem mange sæsoner leveret imponerende resultater i AC Horsens. Foto: Jens Dresling

- Jeg kan se tilbage på en fantastisk tid. Det var en vanvittig hård start og til tider også undervejs i forløbet, men det har været spændende og lærerigt.

- Jeg har været sindssygt glad for at være i AC Horsens og er stolt over at kunne aflevere en klub, der både sportslig og økonomisk er et helt andet sted end i 2014.

- Hvad skal der så ske nu?

- Ja, lige nu har vi en teambuilding-dag med spillerne. Det er en perfekt måde at sige farvel på. Det er en smuk afsked, som jeg er glad for at få med, og så starter den nye sportslige ledelse ellers onsdag.

- Og hvad med Bo Henriksens fremtid?

- Det er et godt spørgsmål ... Der er nogle ting, der har rørt sig, efter jeg meldte ud omkring min fremtid tidligere på sommeren.

- Der er forskellige sjove muligheder, alt muligt spændende, som jeg glæder mig til at forfølge. Men jeg har ikke truffet en beslutning. Først skal jeg lige have nogle smukke dage med familien, siger den nu forhenværende AC Horsens-manager.

Der bliver mere tid til familien den kommende tid for Bo Henriksen. Her ses han med sin søn Villads. Foto: Lars Poulsen

Superliga-klubben har købt Jonas Dal Andersen fri af 1. Divisionsklubben Fredericia, og han har første arbejdsdag i klubben onsdag.

