Kasper Junker bliver i Norge og skifter til Bodø/Glimt

Kasper Junker blev i august udlejet fra AC Horsens til den norske klub Stabæk.

Og Junker forlænger nu sit ophold i norsk fodbold, da Horsens har solgt den danske angriber til Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt har valgt at købe Junker fri af kontrakten, oplyser Horsens på sin hjemmeside.

Horsens-træner Bo Henriksen nåede aldrig at gøre Junker til en succes i den jyske klub.

- Der var kæmpe forventninger til Junker, da han blev signet som rekordindkøb i AC Horsens, men af mange forskellige årsager er det ikke lykkedes at indfri de forventninger.

- Derfor blev vi enige om, at han kunne få mulighed for at kickstarte sin karriere i Stabæk. Han har grebet muligheden, og der har været meget interesse for ham.

- Vi har fået en økonomisk fordelagtig mulighed for at sælge Junker til Bodø/Glimt, og vi er godt tilfredse med at sende ham videre, siger Henriksen.

Junker, der blot scorede 3 mål i 28 kampe for Horsens, ser frem til at fortsætte karrieren i norsk fodbold.

- Min tid i AC Horsens har været lidt todelt med et rigtig godt efterår personligt og holdmæssigt og et forår, der ikke var godkendt, og i sommer søgte jeg nye udfordringer i Stabæk, hvor jeg har været glad for at være.

- Jeg har valgt at søgt nye udfordringer i Norge, og jeg er rigtig glad for, at det er lykkes at lave en aftale med Bodø/Glimt.

- Jeg havde håbet på succes over flere år i AC Horsens, hvor jeg har været glad for at være, men det her er en god chance for mig, og jeg glæder mig til at komme i gang, lyder det fra Junker.

