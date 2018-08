Lokalbrag fusede ud i kedelig langgaber

HORSENS (Ekstra Bladet): Et vaskeægte lokalopgør. Ja, faktisk en historisk rivalisering.

Fredag aften tog AC Horsens på hjemmebane nemlig imod Vejle Boldklub i Superligaens 8. Runde – for første gang siden 2009.

7612 AC Horsens-tilhængere heriblandt knap 900 medrejsende Vejle-fans var med til at skabe en pragtfuld stemning og en flot kulisse fra første fløjt.

Opgøret startede til gengæld en anelse rodet og med mange hårde dueller.

Horsens’ midtbanemand Mikkel Qvist huserede igen på toppen i træner Bo Henriksens startopstilling – denne gang i ledtog med Sammy Skytte.

Største chance i kampens indledning var et frispark til Vejle på kanten af Horsens-feltet. Vejles topscorer Allan Sousa tog chancen og sparkede direkte på kassen. Men Horsens-keeper Matej Delac stod sikkert placeret som sidste skanse i målet og plukkede uden større besvær bolden ned på jorden.

De helt store målchancer var ellers i sandhed en mangelvare, men det var Vejle-mandskabet der rent offensivt svingede med mest taktstokken i 1. halvleg.

De dominerede spillet på banen, ligesom de medrejsende vejlensere fortsatte fredagsbaren og festlighederne på udebaneafsnittet.

De savner en fuldblods-angriber i Horsens, det er tydeligt. Og man sad tilbage med fornemmelsen af, at de kunne køre kuglen rundt om Vejle-målet i evigheder uden at kæmpe sig til en mindeværdig mulighed.

Og dog … For der er til gengæld intet som et signatur-indkast fra den tårnhøje Qvist, som kan få hjemmepublikummet op af deres sæder og klappe i deres hænder. Til taktfaste klapsalver fra tilskuerne kastede Horsens-spilleren bolden lige ind i panden på Søren Reese langt inde i Vejle-feltet.

Men forsvars-krumtappen fik desværre for hjemmeholdet ikke nok kraft på sin afslutning og headede i stedet bolden i en blød bue over mål.

Generelt stod Bo Henriksens tropper temmelig dybt på grønsværen og tvang derfor gæsterne til at prøve lykken fra distancen – dog uden større effekt for Adolfo Sormanis mandskab.

Allan Sousa åbnede 2. halvleg med at udfordre hjemmeholdets defensiv med et par lynhurtige træk på tværs af feltet forbi tre-fire rundtossede Horsens-spillere. Den målfarlige angriber hamrede til bolden fra kanten af feltet, men skuddet blev afvist af en gul stopklods, der kastede sig heroisk ned.

Derefter tog De Gule over. Men en mindre belejring af Vejles mål resulterede dog ikke i det, de fleste på Horsens stadions sukkede efter: nemlig et mål! En kasse til at åbne lokalopgøret.

Der manglede ikke intensitet i duellerne, og fighterviljen var tilstede hos begge mandskaber. Vejles tilhængere lagde heller ikke skjul på, at de altså 'HADER ACH!!!'.

Men derbyet på banen fes lige så stille ud og levede ikke op til optaktens mange skøre drillerier og kække stikpiller på de sociale medier.

Det udviklede sig til en taktisk affære. Frygten for at tabe det hele på gulvet i slutminutterne overskyggede måske viljen til at sejre. I dommerens tillægstid var det dog Horsens, der pressede på for en forløsende scoring.

Oliver Drost forsøgte sig i venstre side med en skarp afslutning, men meget symptomatisk susede kuglen et stykke forbi mål.

Og det endte, som det hele startede. Lidt skænderier til sidst ændrede ikke ved at Horsens og Vejle spillede uafgjort 0-0 i et ellers udramatisk opgør. Horsens ligger dermed på 7. Pladsen i tabellen med 10 point, mens Vejle forbliver på 12. pladsen med syv point.

Zorniger jubler over Brøndby-transfer: - Markant over Superliga-niveau

Se også: FCM jagter de ansvarlige for banner i EL-kamp

Brøndby slår til før lukketid: Henter fløj-kanon hjem