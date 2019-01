Lovede stille transfervindue: Nu handler Superligaklub for 3. gang

Manager Bo Henriksen lovede i starten af januar, at det ville blive et roligt transfervindue i AC Horsens, men Horsens-bossen gjorde det også samtidig klart, at klubben vil gribe chancen, hvis de fik muligheden for at forstærke truppen på den mere lange bane.

Og den chance må man sige, at Bo Henriksen har taget. 21-årige Louka Prip Andreasen er kommet til fra Hvidovre, og onsdag kunne klubben også præsentere 23-årige Malte Kiilerich, der dog først tiltræder til sommer.

Nu er der så mere transfernyt fra AC Horsens.

Til sommer kan vi byde velkommen til Peter Therkildsen, der har været fremragende for Næstved i denne sæson, og ham forventer vi os rigtig meget af #sldk https://t.co/cCg8LHP9UU pic.twitter.com/532muNACm1 — AC Horsens (@ACHorsensGULE) 24. januar 2019

'Den Gule Fare' kan nemlig torsdag fortælle, at man efter denne sæson får tilgang af 20-årige Peter Therkildsen, der kommer til klubben fra Næstved Boldklub på en kontrakt frem til sommeren 2023:

- Peter er en ung fyr, der har fået sin fodboldopdragelse i HB Køge og er kommet til Næstved, hvor han har braget igennem, og han har været en af de absolut bedste spillere på deres succeshold. Han har masser af dynamik og power og kan spille både i midterforsvaret, som 6'er og 8'er, og vi forventer os meget af ham på den korte og lange bane, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside og fortsætter:

- Han kommer til at spille mange 1. divisionskampe frem til sommer og skifter derefter til AC Horsens for at kæmpe om en plads i startopstillingen.

- Det vil selvfølgelig kræve tilvænning, men så stor forskel er der heller ikke, når man har været så god i 1. division. Vi er endnu engang lykkes med at finde en dygtig og transferfri spiller, som vi har scoutet gennem længere tid, og det er vi selvfølgelig glade for, lyder det fra Bo Henriksen.

Den kun 20-årige Peter Therkildsen har i dette efterår spillet 19 kampe for Næstved Boldklub i NordicBet Ligaen. Her har han både spillet i midterforsvaret og på midtbanen.

