Målmand forlader Superligaen

Målmand Michael Lansing forlader AC Horsens ved årsskiftet, hvor han rykker til norske Aalesunds FK. Det bekræfter begge klubber torsdag formiddag.

Dermed forlader han Danmark efter mere end fire år, hvor han har spillet hos Vejle Boldklub, AaB og AC Horsens. Det seneste halvandet år har amerikaneren tilbragt hos Den Gule Fare, og i Horsens er man også kede af at sige farvel til keeperen.

- Det er ingen hemmelighed, at vi gerne havde beholdt Michael Lansing i vores målmandsteam, for han er en stærk målmand og en rigtig god fyr for træningsmiljøet og omklædningsrummet, men han vil gerne være førstemålmand, og det har været svært hos os, hvor Matej Delac har holdt et meget højt niveau.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Lansing siger farvel til Superligaen. Foto: Jens Dresling

- Vi er kede af at miste ham, men vi har selvfølgelig også forståelse for, at han forfølger sit mål om at blive førstemålmand et andet sted, og vi ønsker ham alt det bedste, siger sportschef Niels Erik Søndergård til klubbens hjemmeside.

AC Horsens havde også tilbudt en kontraktforlængelse, afslørede Niels Erik Søndergård for nylig.

Michael Lansing, 26 år, nåede at spille 16 kampe for AC Horsens, hvoraf 14 var i Superligaen. I denne sæson har han imidlertid kun fået spilletid i reserveholdskampe og i Sydbank Pokalen, eftersom at Matej Delac er klubbens førstevalg mellem stængerne.

”Bo kunne godt få gejsten ind i det her hold, der er intet tilbage!” – Eksperterne om Horsens

Eftertragtet Ståle: Tilbud fra Kina

Spillede ni måneder med hjernerystelse

Spillede ni måneder med hjernerystelse Husker du Danmarks landsholdshelt? Her er han i dag