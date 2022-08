Makienok skal bombe for AC Horsens

Den fysisk stærke angriber Simon Makienok skal i resten af sæsonen hjælpe AC Horsens i Superligaen.

Det oplyser oprykkerklubben onsdag på sin hjemmeside.

31-årige Makienok har, siden han forlod Brøndby i 2014, været forbi en lang række klubber i Italien, England, Holland og Tyskland. Senest har han optrådt for St. Pauli i den næstbedste tyske række.

- Jeg kommer hjem som en bedre udgave end den Simon, der forlod Superligaen og Brøndby, siger han til Horsens' hjemmeside.

- Jeg er blevet klogere og er generelt blevet bedre i mange facetter af spillet. Min størrelse og fysik har altid været blandt mine styrker, men jeg har også udviklet spillet med bolden.

- Jeg glæder mig til at vise de andre danske hold, fans og så videre, at jeg er bedre nu end dengang, lyder det fra Makienok.

Sports- og talentchef Niels Erik Søndergård fortæller, at angriberen har været på Horsens ønskeliste gennem længere tid.

- På et tidspunkt så det svært ud, og vi arbejdede på alternativer, men vi forsøgte at tage handsken op igen, og vi er glade for, at det nu er lykkes, siger Søndergaard.