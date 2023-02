Makienok til samtale: Må ikke bo i København

AC Horsens vil ikke acceptere, at Simon Makienok har adresse i København og har derfor bedt ham om at finde en anden løsning hurtigt

- Jeg tager bare toget og slapper af der og hygger mig med det. Det er okay.

Sådan lød ordene fra Superliga-angriberen Simon Makienok, da han for få dage siden fortalte til Ekstra Bladet, at han bor i København med sin kæreste, Ida-Sophia Petersen, selvom han spiller for AC Horsens.

Men spørger man hans arbejdsgiver, er det faktisk ikke okay. Som i overhovedet ikke. Superliga-klubben går nu så langt som ikke at ville acceptere, at den 32-årige angriber har adresse i den danske hovedstad.

Det fortæller sportschef Niels Erik Søndergård til Ekstra Bladet, hvor han samtidig forklarer, at der mandag er fundet en løsning.

- Simon og jeg har haft en snak igen, og vi har nu fundet en løsning på det. Inden ugens udgang har han igen et sted at bo her i Horsens, så han ikke skal pendle længere.

Simon Makienok og AC Horsens har mandag fundet en løsning, der betyder, at angriberen inden ugens udgang ikke længere har adresse i København. Foto: Claus Bonnerup

Det var til Horsens Folkeblad, at sportschefen første gang fortalte om sagen, der var et brud på den mundtlige aftale, som Makienok indgik med Superliga-klubben, da han i sommer skrev under med dem.

Ifølge Niels Erik Søndergård har Simon Makienok siden begyndelsen af julepausen boet i København, da det lejemål han i første omgang fik stillet til rådighed ikke var ham. Derfor har angriberen frem mod Superliga-starten pendlet frem og tilbage.

Men det er slut nu.

- Der er ikke sket noget kontraktbrud, men der har været en mundtlig aftale om, at han ikke skulle pendle så langt, fordi det ikke var godt for nogen. Vi kunne godt leve med, at han ikke nødvendigvis boede i Horsens, men han skulle ikke pendle så langt, og det har vi været enige om, og fra i dag (mandag, red.) har vi fundet en løsning, siger Niels Erik Søndergård.

Simon Makienok og Ida-Sophia Petersen bor til daglig sammen i København, men det ser nu ud til at være slut - i hvert fald så længe angriberen spiller i AC Horsens. Foto: Anthon Unger

Sportschefen understreger samtidig, at det ikke er en regel, der gælder specifikt for Makienok, men for alle i klubben.

- Det er vigtigt for os, at vi har vores spillere inden for en forsvarlig afstand, hvor man relativt hurtigt kan komme til sin arbejdsplads. Det er ikke transport, der må belaste spillerne fysisk eller mentalt, og derfor har vi sagt, at vi ikke accepterer spillere, der bruger så meget tid, som det for eksempel er fra København.

Der er da også hele 528 kilometer, som Simon Makienok har bevæget sig ud i dag efter dag, når han skulle krydse både Storebælt og Lillebælt den ene og den anden vej.

Alligevel var det ikke noget, der ifølge ham selv, var noget problem. Det forklarede han til Ekstra Bladet i torsdags, da han var til premiere på 'København findes ikke' i Grand Teatret i København.

Simon Makienok skiftede i sommer tyske St. Pauli ud med AC Horsens. Foto: FABIAN BIMMER/Ritzau Scanpix

Her fik han også et skulderklap af sin kæreste, Ida-Sophia Petersen, der til daglig arbejder som radiovært og journalist.

Simon Makienok og Ida-Sophia Petersen flyttede i sommer fra Tyskland til København, efter angriberen skiftede tyske St. Pauli ud med AC Horsens.

Det har dog ikke ligefrem været et succesrigt ophold i det jyske indtil nu, hvor Makienok fortsat ikke er kommet på tavlen.

Han har kontrakt med AC Horsens frem til sommer.

