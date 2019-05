Mangler selvtillid i Superligaen: Taber 1-9

Hvis AC Horsens-manager Bo Henriksen havde håbet på, at reserverne kunne vise vejen for det førstehold, der har problemer med at få resultater for tiden, blev det håb hurtigt smadret, da FC Nordsjællands reserver tirsdag havde besøg af AC Horsens' reserver.

Da kampen var forbi, kunne AC Horsens holdet gå slukøret fra banen i Farum med et nederlag på 1-9 i Reserveholdsligaen

Faktisk så det fint ud efter første halveg - her var AC Horsens 'kun' bagud med 0-2, men i anden halvleg gik det altså helt i sort, og med 20 minutter igen af opgøret stod der 8-0 til FCN. Horsens fik reduceret et kvarter før tid, inden det blev til 9-1 fem minutter før tid.

Ifølge FC Nordsjællands hjemmeside scorede det spændende angrebstalent Joachim Rothmann fire gange, mens hurtige Isaac Atanga scorede et hattrick. Ud over de to scorede også Emeka Nnamani og Frederik Juul Christensen for FCN.

Og opløftende var det også for hjemmeholdet, at midtbanespiller Mikkel Rygaard var tilbage i aktion og dermed - måske - kan nå at blive klar til at spille i Superligaen igen inden somerferien.

Se også: Svarer Hareide igen: - Vi ser ham jo aldrig

Superligaen Indefra: Komet kan gå i Laudrups fodspor