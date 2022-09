Nedtoner kæreste-drama: - Intet med Horsens at gøre

Simon Makienok vendte hjem til Danmark kort før det danske transfervindue lukkede i, og det gik ifølge den blonde angriber stærkt.

Faktisk gik det så stærkt, at han ikke rigtig har nået at få afklaret boligforholdene med kæresten Ida Sophia, som på Instagram i en såkaldt story nåede at udtrykke frustration over, at Makienok er flyttet til Horsens.

- Jeg er lige flyttet til byen, hvor jeg har fået et midlertidigt sted at bo, fortæller den nye skarpretter efter nederlaget til Brøndby.

- Det gik meget hurtigt, så vi har ikke nået at snakke om det og finde ud af, hvordan det skal fungere, siger Simon Makienok om den nye virkelighed, som placerer ham selv i det jyske, mens kæresten fortsat er bosat i hovedstaden.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Simon Makienok fik Superliga-debut for Horsens ved søndagens nederlag til Brøndby. Foto: Claus Bonnerup

Selvom kæresten savner ham, så er det dog ikke Horsens' skyld at savnet er så stort.

Annonce:

- Det har intet med Horsens at gøre, at hun savner mig. Det havde været lige meget, hvor jeg var skiftet hen, så havde det nok været sådan, siger Simon Makienok, som fortæller, at kæresten arbejder meget i København, ligesom hun gjorde, da han selv boede og spillede i Hamborg.

Glad for debut

Den 31-årige angriber er vendt hjem til Danmark efter otte år i udlandet, og han har fået en aftale, som løber sæsonen ud med AC Horsens.

Han er glad for at få muligheden for at spille fodbold igen, selvom han efter sine første ti minutter i Horsens-trøjen erkendte, at formen ikke helt er, hvor den skal være.

- Der kommer lige til at gå en uge eller to, før jeg føler mig rigtig godt tilpas, men det var rart at få debut, og så er det selvfølgelig sjovt, at det lige er mod Brøndby, siger Makienok som nåede 79 kampe og 36 mål for de blågule, da han repræsenterede klubben fra 2012 til 2014.

Simon Makienok og Horsens tabte søndagens kamp mod Brøndby med 2-0, men kan tage revanche 12. september, når Den Gule Fare skal op mod Superligaens øjeblikkelige tredjeplads Viborg FF.