Ny bomber viste klassen

HORSENS (Ekstra Bladet): Sory Kaba er det dyreste indkøb i FC Midtjyllands historie. Godt 22 millioner er efter sigende prisen for den store angriber fra Guinea, der blev hentet i franske Dijon.

Men allerede nu peget det i retning af at være en god investering.

Efter en pyntescoring i Europa League-fiaskoen mod Glasgo Rangers, slog Kaba i hvert fald til som matchvinder mod Horsens ved at score begge mål i 2-0-sejren på Casa Arena.

Det første på et straffespark lige før pausefløjtet – dømt mod Malte Kiilerich, der fældede Mikael Anderson i det kriminelle felt.

Et føringsmål, der ramte hjemmeholdet som et chok.

For det kom efter en periode, hvor de gule fuldstændig sad på kampen. Og burde have været foran.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michael Lumb brokker sig over straffesparket. Foto: Claus Fisker.

Men desværre valgte hjemmeholdets Rune Frantzen at levere sæsonens nok største afbrænder, da han fik en giga-chance serveret for fødderne efter en halv time.

Jonas Thorsen og Michael Lumb stod for et eminent forarbejde, og Frantzen skulle i fri position midt foran mål blot gøre det færdigt.

Men han afsluttede alt for løst, og det betød, at Rasmus Nicolaisen kunne redde på mållinjen.

3179 tilskuere troede ikke deres egne øjne, men realiteten var, at facit stadig var 0-0.både

Alle med tilknytning til Horsens fik så yderligere et chok, da ulvene sluttede de første 45 minutter med ufortjent at komme foran inden pausefløjtet.

Og allerede syv minutter efter pausen fik hjemmeholdet en ny spand koldt vand i hovedet.

1-0 blev nemlig til 2-0, da Sory Kaba løftede bolden over Michael Lansing i målet efter at denne selv havde været med til skabe chancen, fordi et udspark fra ham på grund af vinden ikke kom langt nok væk.

FC Midtjyllands træner Kenneth Andersen havde efter den europæiske nedtur i torsdags bænket flere markante navne. Blandt andet Evander og Gustav Wikheim sad udenfor ligesom Erik Sviatchenko var væk på grund af karantæne efter det røde kort mod AaB.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nicolai Brock-Madsen med kuglen. Foto: Claus Fisker.

Det gav plads til canadieren Manjrekar James i tre-mands-forsvaret, mens talentet, 18-årige Nicolas Dyhr fik debut som kantspiller i venstre side.

Derudover havde midtjyderne serveret et chok som optakt til kampen ved at meddele, at den mangeårige anfører Jakob Poulsen havde fået lov at gå på jagt efter en ny klub.

Manden med den gyldne afleveringsfod og hovedaktør de to gange guldet er kommet i hus har været sat udenfor hele sæsonen.

Og tanken om, at han – selv uden at være i topform - kunne have pyntet gevaldigt på holdet var en tanke, som man fik flere gange i løbet af 1. halvleg, hvor gæsterne altså – specielt i den sidste halvdel - var mere end heldige med ikke at komme bagud mod det i den periode sprudlende hjemmehold...

Ud over den gigantiske afbrænder af Rune Frantzen resulterede det i flere gode muligheder. Men Nicolai Brock-Madsen måtte se sit hovedstød gik lige forbi målet, mens Jonas Thorsen ikke fik ordentlig ram på bolden, da han fik muligheden.

Med føringen i ryggen havde FCMerne – uden på nogen måde at sprudle - mere styr på tingene i 2. halavleg og faktum er, at ulvene stadig holder trit med FCK som ubesejrede i Superligaen.

