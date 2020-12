Ny Superliga-træner: - Ingen kan lide os

Farvel til Jonas Dal, værsgo til Mads Lyng.

Horsens-assistenten Mads Lyng overtager jobbet som cheftræner på midlertidig basis i de sidste par kampe i efteråret, og han har nu givet et interview til Horsens Folkeblad om situationen.

Jonas Dal blev fyret som cheftræner i Horsens tirsdag aften, og dermed står Lyng i spidsen for holdet, når det i weekenden møder AGF og i den efterfølgende runde Brøndby.

Han leder efter en trodsreaktion efter fyringen og går med en 'alle mod os'-motivation.

- Vi er for længst blevet sat i bås. Ingen kan lide os. Vi spiller dårlig fodbold, og nu har vi heller ikke resultaterne med os, så vi er nærmest allerede rykket ned. Det skal vi have vendt til noget positivt, og det skal være vores motivation at give kritikkerne svar på tiltale, siger Mads Lyng til Horsens Folkeblad og forklarer:

- En fyring af cheftræneren frigiver noget energi, og nu er det op til spillerne selv at bevise, hvad de kan. Jeg ved, at de har mere at give, end vi har set i de seneste kampe. Det hårde arbejde kommer først. Det arbejde vil give os muligheden for at spille bedre fodbold. Det så vi også i foråret.

AC Horsens ligger i øjeblikket næstsidst i Superligaen - der er otte point op til Vejle Boldklub, der ligger nummer 10.

To hold rykker til sommer ud af Superligaen.

