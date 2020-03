Rigtig fed dag for debutanten

HORSENS (Ekstra Bladet)

- Fedt, rigtig fedt.

Lidt genert, men tydeligt også både stolt og glad komme dette som den umiddelbare kommentar fra Jeppe Kjær – Superligaens yngste spiller nogensinde – da debut´en var overstået.

Det faktum, at kampen endte med et nederlag for ham og klubkammeraterne fra Horsens kunne ikke slå skår i den glæde, der var startet allerede i den tidlige morgenstund, da familien fejrede den 16 års fødselsdag, der åbnede døren til Superligaen, med at synge den obligatoriske fødselsdagssang ved sengekanten og uddele gaver.

Men den største af dem, kom dog først nogle timer senere, da Bo Henriksen 12 minutter før tid af kampen mod Randers besluttede sig for at sende ham på banen i håb om at få vendt kampen. Horsens var på det tidspunkt bagud 1-2.



Det var en stor oplevelse for den unge spiller. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Så den mission mislykkedes. For det blev også slutfacit.

- Selvfølgelig ville jeg meget gerne have vundet også. Men nederlaget er til at leve med. Vi var ikke helt skarpe nok, og jeg ser tilbage på mine første minutter til i Superligaen med meget stor glæde. Jeg kom ind med noget energi, og synes også, at jeg nåede at få vist et par ting.

- Under alle omstændigheder kan jeg fastslå, at jeg har trænet utroligt intensivt for at nå dette mål. Det videre mål er nu at få bygget videre på med masser af spilletid. Og gerne en startplads, sagde Jeppe Kjær, der blev varmt modtaget af hjemme-publikummet.

- Det er en stor drøm, der er gået i opfyldelse, og det er naturligvis specielt at høre publikum råbe ens navn. Man skal lige vænne sig til det, men det er også bare fedt, smilede han, der ikke har følt sig belastet af den megen omtale, som han mulige debut har givet.

- Jeg har ikke og vil heller ikke tænke så meget på, at jeg nu er Superligaens yngste spiller nogensinde og vel har en rekord, der aldrig kan slås. Jeg har hele tiden fokuseret på spille fodbold – og sådan bliver det også i fremtiden, fastslog Kjær.



