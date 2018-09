Rival raser over Brøndby-straf: Går ud over os

I slutningen af august fik Brøndby en betinget frakendelse af tilskuere til en hjemmekamp og en bøde på 200.000 kroner efter tilskueruroligheder på Casa Arena Horsens i slutningen af sidste sæson.

Brøndby valgte at acceptere bøden, men ankede den betingede frakendelse, og Fodboldens Appelinstans har nu givet Superliga-klubben ret i, at dommen var for hård.

I stedet får Brøndby så en anden straf. Klubben må nemlig ikke have tilskuere med næste gang, at de møder Horsens på udebane i enten Superligaen eller pokalturneringen - men det i lige så høj grad en straf til Horsens.

Det mener klubbens direktør, Kristian Nielsen, der også fik en bøde på 50.000 kroner tilbage i august:

- Vi føler, at vi får en dobbeltstraf. Vi fik allerede en bøde, som vi har betalt, og nu føler vi, at vi faktisk bliver pålagt en del af Brøndbys straf. Brøndby bliver også straffet, men vi føler os også straffet igen, siger Horsens-direktøren til tipsbladet.dk.

- Det har også den konsekvens, at det giver en svær situation for os. Vi skal nu ud og sikre, at der ikke kommer nogen Brøndby-fans på stadion. Vi skal sælge billetter, men samtidig også sikre, at køberen ikke er fra Brøndby. Det er en helt ny sikkerhedssituation, som vi også skal tage højde for.

- Det er jo ikke naturligt, at man skal ud og ekskludere nogen. Vi gør normalt alt for at få folk ind. Nu skal vi ud og gøre alt for, at der er nogen, der ikke kommer ind, siger Kristian Nielsen.

Brøndby har tradition for at stille op med mange udebanefans, så det er også et økonomisk tab for Horsens:

- Det er svært at sætte tal på, men jeg vil skyde på, at vi taber op til en kvart million i bod- og billetindtægter, vurderer Horsens-direktøren.

Afgørelsen fra Fodboldens Appelinstans kan ikke ankes.

Se også: Ny dom: Brøndby mister tilskuerafsnit

Se også: Superliga-direktør i det røde felt efter quiz: Tåkrummende pinligt

Se også: Ronaldo så rødt - her falder dommen