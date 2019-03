Skovler penge ind: Historisk overskud i Superliga-klub

Der er god grund til at lade propperne springe i det østjyske i dag.

Superliga-klubben AC Horsens har netop præsenteret klubbens bedste regnskab nogensinde.

12.863.000 kroner stod der på bundlinien i 2018.

- Det er fantastisk, at vi som klub kan præsentere et overskud på næsten 13 millioner kroner, og det er et udtryk for, at alle i og omkring AC Horsens har ydet en fremragende indsats. Vi kan se tilbage på et år, hvor specielt de sportslige resultater, transferindtægter og flot opbakning fra vores sponsorer har bidraget positivt, fortæller Kristian Nielsen, der er direktør i klubben.

Horsens solgte blandt andre Bubacarr Sanneh i januar 2018 og scorede en fin videresalgsgevinst, da FC Midtjylland sendte ham videre til Anderlecht allerede sommeren 2018.

Desuden har salget af Jesse Joronen til FC København og Ayo Simon Okosuns transfer til FC Midtjylland også skæppet fint i kassen.

Resultatet er næsten ti millioner kroner bedre end i 2017, hvor man kunne fremvise et overskud på 2,4 millioner kroner.

Klubben har i den grad fået vendt bøtten økonomisk de seneste år. I 2014 var der blodrøde tal og et underskud på mere end ti millioner kroner, men sportslig succes har bl.a. været med til at skubbe økonomien i den rigtige retning.

Horsens er i øjeblikket nummer ti i Superligaen. Et enkelt point fra sjettepladsen, der giver adgang til mesterskabsslutsspillet.

