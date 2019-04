Skurken blev helt

Den nye SønderjyskE-spiller Thomas Juel-Nielsen har gjort turen fra skurk til helt.

Efter at have debuteret med et rødt kort i den omvendte kamp mod Horsens har den eventyrlystne spiller siden været henvist til bænken, og det var af lutter nød, at træner Glen Riddersholm midt i 1. halvlge måtte sende ham på banen.

Nu må Thomas Juel-Nielsen at have fået tilgivelse.

Thomas Juel-Nielsen, som efter opholdet i AGF har spillet både i Israel og USA, skaffede SønderjyskE tre meget vigtige point i det intense trekantdrama i den ene af nedrykningspuljerne.

Han var hurtig i opfattelsen og fremme, da Horsens-målmand Matej Delac med små 10 minutter tilbage ikke kunne holde forsvarskollega Kees Luijckx's hovedstød.

Det var kendetegnende for kampoen, at det eneste mål kom efter en grov fejl.

Horsens havde vel ikke ene eneste chance, og da SønderjyskE-angriberen, Mart Lieder kort før pausefløjtet stod fri i det lille felt, formåede hollænderen at dreje bolden forbi mål fra små meters afstand.

Med nederlaget er Horsens kommet i alvorlig knibe og kan ende i den rædselsfulde 'nedrykningsfinale'. Det samme er tilfælde for SønderjyskE og Vejle.

Det virkede ellers som om, at begge hold hurtigt blev enige om, at uafgjort ville være et passende resultat, og det lignede længe en målløs affære.

Selv om der var meget på spil, valgte Glen Riddersholmfor første gang i SønderjyskE-tiden at spille med en tre back-kæde.

Det blev der ikke ændret på, selv om manden i midten, anfører Marc Pedersen efter 25 minutter blev båret fra banen med en knæskade efter et solouheld. Det lignede på TV-billederne en korsbåndsskade.

Når det så igen var de to af de tre, som stod bag målet, blev eksperimentet vel en succes.

Da Marc Pedersen blev båret ud, havde hjemmeholdet for længst sagt farvel til den dyreste Horsens-angriber til dato, den tidligere AGF'er Kasper Junker, som allerede efter fem minutter tog sig til baglåret.

Angriberen havde været tvivlsom starter, vidste træner Bo Henriksen, hvad klokken havde slået, og Oliver Drost kom hurtigt i aktion.

Hjemmeholdet var en skuffelse i en kamp, som blev skæmmet af omkring et halvt hundrede små frispark, som betød, at kampen blev en langgaber.

Bunddslaget blev skæmmet af en masse små frispark, som udløste en ene afbrydelse efter den anden.

Så der blev ikke spillet meget fodbold.

Den hollandske angriber Mart Lieder kan åbenbart ikke score.

Kort før pausen blev han spillet fri i det lille felt, men fra små fire meter formåede hollænderen at dreje bolden så meget, at bolden trillede på tvælrs af Horsens-målet og ud til målspark.

Begge hold måtte i 1. halvleg sige farvel til markante spillere.

