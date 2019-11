Store brølere kostede dyrt

Vikarerne stod for målene, da Horsens langt om længe blev belønnet og hentede alle tre point.

De gule vandt fortjent naboslaget med 2-1, da Rune Frantsen og Peter Therkildsen slog til mod et pænt sagt gavmildt Silkeborg-forsvar.

Gæsternes træner, den gamle Europamester og forsvarsklippe Kent Nielsen må på ny have fået ondt i maven over at se, hvordan hans hold forsvarer sig.

Udover at Jeppe Gertsen så skidt ud ved begge Horsens-mål, opstod der flere gange farlige situationer, fordi man absolut skal spille bolden ud af farezonen fremover en gang i mellem bare at lufte ud.

Allerede første gang, at Horsens var i nærheden af Silkeborgs mål, kom 'de gule' foran, da Rune Frantsen løb fra Jeppe Gertsen og udplacerede Rafael Romo.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I et forsøg på at redde situationen stødte gæsternes Anders Hagelskjær ind i stolpen og lå længe til behandling.

Veteranen Dennis Flinta nåede at gøre sig klar, men manden med næsten 400 kampe på bogen måtte sætte sig tilbage på udskiftningsbænken. Han kom på banen fra starten af 2. halvleg i stedet for netop Anders Hagelskjær.

Jeppe Gertsen var som nævnt også impliceret i målet til 2-1, da han igen tabte en løbeduel til Rune Frantsen, hvis indlæg angrebskollega Peter Therkildsen headede i nettet.

Så var der ingen, der savnede de to normale angribere, Nicolai Brock-Madsen og Jannik Pohl eller for den sags skyld den udlejede Kasper Junker.

Selv om gæsterne som forventet havde fået plaffeministeren Ronnie Schwartz klar, og topscoreren naturligvis ikke svigtede, var målet kun til pynt.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Målet var et kæmpe drop af reserven Matej Delac, som ikke kunne holde et skud fra Mathias Hebo Rasmussen.

I de døende minutter fik Matej Delac tilgivelse, da han mirakuløst reddede et hovedstød fra en af kampens uheldige helte Jeppe Gertsen.

Begge hold havde undervejs forsøg på træværket, som havde fortjent bedre.

Efter at gæsternes slovak Filip Lesniak med et listigt skud havde ramt roden af stolpen, var der mange, som så bolden inde, da Horsens-spilleren Louka Prip fra godt 25 meter hamrede et frispark på underkanten af overlkiggeren.

Bolden sprang ud i spil, og TV-billederne beviste ikke, at bolden havde været over målstregen.

Der var også tilskuere, som gerne havde set, at dommer Jakob Sundberg havde fløjtet for straffe, da Mads Emil Madsen lavede to frispark oveni hinanden på Peter Therkildsen, men det var forseelsen udenfor feltet, der blev fløjtet for.

Oprykkerne fra Silkeborg er med nederlag fortsat bundprop, mens Horsens har fået skabt lidt luft til bunden.

