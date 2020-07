Strømpeskud til en million

Horsens vandt fredagskampen ude over Esbjerg takket være et usædvanligt matchvinder-mål

ESBJERG (Ekstra Bladet): Horsens kom nærmere millionen på et strømpeskud.

'De gule' vandt fredagskampen på et højst mærkværdigt mål til slutresultatet 2-1.

Lejesvenden Ayo Okosuns kiksede skud ramte hjemmeholdets Søren Reese, selv om skuddet knap havde fart til at komme over stregen, var Esbjerg-målmand Vito Mannone fanget på det forkerte ben.

Dermed afgør Horsens fortsat selv, om man den slukne klubkasse skal tilføres den ene million kroner, som er belønning at slutte som nr. 1 i gruppen.

Med en gruppesejr vil der måske følge en attraktiv sidegevinst.

I hvert fald hvis det vil gå, som Horsens håber, at pokalvinderne SønderjyskE vil snuppe andenpladsen i den modsatte gruppe.

Da sønderjyderne efter triumfen mod AaB er sikret en plads i Europa League, vil SønderjyskE ikke længere en del af spillet om den sidste europæiske plads, hvor den endelige vinder af gruppefinalen skal møde bronzevinderen.

Det ligner i øjeblikket en kamp mod AGF i Aarhus.

Efter at have bragt sit hold foran 1-0 efter et kvarter, måtte anfører Hallur Hansson mod slutniungen af halvlegen udgå med et kæmpe trælår.

Færingen blev i høj fart fældet af hjemmeholdets jamaicanske forsvarsklippe Rodolph Austin.

Sidstnævnte fik en advarsel, mens Hallur Hansson efter et kort forsøg på at spille videre lod sig erstatte af Rune Frantsen.

Gæsterne følte sig dårligt behandlet i 1. halvlegs tillægsminutter.

Ved polakkens Rafal Kurzawas udligning til 1-1 med et skud fra distancen, mente Horsens, at der forinden havde været en off side, som ikke blev vinket.

Det kostede en advarsel til Bo Henriksen.

I næste angreb appellerede Alexander Ludwig for et straffespark, da hjemmeholdets Joni Kauko havde hånd på hånden.

Efter Ayo Okosuns mærkværdige mål havde Horsens mulighed for at score til 3-1, men Bjarke Jacobsen misbrugte straffesparket, som blev begået mod Jonas Gemmer.

Vito Mannone valgte at gå til den rigtige side.

Sidstnævnte var tæt på at udligne på kampens sidste angreb, hvor han var med fremme i gæsternes straffesparksfelt, mens hans afslutningen var for svagt, så kollega Matej Delac kunne redde de tre point hjem til Horsens.

