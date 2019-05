Superliga-chef: På alle måder en katastrofe!

Bo Henriksen var dybt lettet over, at AC Horsens reddede Superliga-livet på trods af et katastrofalt forår

HORSENS (Ekstra Bladet): Da mission overlevelse endelig blev indfriet, kunne Bo Henriksen lade masken falde og tale rent ud af posen.

Åbenbart har alt ikke været fantastisk, vidunderligt og verdensklasse i Horsens dette forår. Faktisk tværtimod.

- Det har været et vanvittigt forår. Det har på alle måder været en katastrofe for os. Man mister troen på tingene, når man ikke kan score, og vi har virkelig ikke været særlig dygtige til at score.

- Sådan noget forplanter sig gennem holdet, for når modstanderen bare skal lave en pind for at vinde, så bliver man nervøs for at lave fejl, lød forklaringen fra Bo Henriksen, der lettede hjertet efter et forår, hvor Horsens kun hentede to sejre i 14 kampe, og hvor det blot lykkedes at score otte mål.

- På den anden side giver det en stolthed, at spillerne og jeg fik vendt situationen. Jeg synes, vi var bedre end Vendsyssel over to kampe, og det er helt fortjent, vi bliver i Superligaen til næste sæson.

Bo Henriksen har ikke været tilfreds med foråret, hvor det kneb med målene. Foto: Ernst van Norde

På trods af den vilde rutsjetur, så kommer der formentlig ikke til at ske de vilde forandringer i AC Horsens hen over sommeren, når man skal forstærke sig til den ny sæson.

Klubben siger med sikkerhed farvel til Mathias Nielsen (Randers), mens Sammy Skytte og Søren Reese skal tilbage til FC Midtjylland efter endt lejeophold.

Ind kommer forsvarsspiller Malthe Kiilerich (Hvidovre) og midtbanespiller Peter Therkildsen (Næstved).

- Jeg troede, det ville blive stille i sidste transfervindue, men sådan gik det ikke. Så jeg kan ikke lægge hovedet på blokken, men min fornemmelse er, at det bliver fredeligt i Horsens hen over sommeren. Alt kommer til at afhænge af, hvad der kommer af bud på vores spillere, lød det fra Bo Henriksen, der uddybede.

- Jeg synes, vi har en fin trup, og selv om det ikke har set sådan ud i foråret, så kan vi sagtens begå os i Superligaen uden at hente yderligere. Vi ender cirka der, hvor vores budget rækker til, så hvis vi kan undgå at blive ramt mentalt i samme grad næste sæson, som vi gjorde i dette forår, så står vi fint rustet.

Det er stadig en populær manager, man har i Horsens. Søndag reddede han Superliga-livet for De Gule igen. Foto: Ernst van Norde

Hvad med jeres spillestil? Bliver det 'back to basics' eller vil du forsøge at bygge på langs jorden?

- Når man læser jeres aviser, så er det nemt at konkludere, Horsens spiller dårligt, men jeg synes faktisk, vi formåede at sætte mange gode ting sammen i efteråret. At vi så gik tilbage til dødbolde og hvad ved jeg i foråret, det var meget naturligt.

- Det vigtigste bliver at vinde flere fodboldkampe, så vi forhåbentlig kan undgå de her kampe næste sæson.

