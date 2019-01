Superliga-klub henter glemt udlandsdansker hjem

Sommerens helt store transfersaga i Horsens omhandlede jagten på en ny angriber efter anfører Kjartan Finnbogasons exit, og på transfervinduets sidste dag lykkedes det da også for Bo Henriksen at købe Kasper Junker fri i AGF.

Men med både Mathias Kristensen og Lasse Krygers farvel i dette transfervindue har det længe virket åbenlyst, at 'De Gule' kunne få brug for endnu en spydspids.

Og ham har de nu fået.

AC Horsens henter nemlig den 26-årige danske angriber Nicolai Brock-Madsen hjem til Danmark igen efter flere år i engelsk fodbold. Det bekræfter manager Bo Henriksen til Horsens Folkeblad.

Den tidligere Randers-angriber kommer til AC Horsens på en kontrakt for resten af indeværende sæson, og i den gule del af Østjylland har Horsens-manageren svært ved at få armene ned:

- Vi er sindssygt glade for at have skrevet kontrakt med Nicolai Brock-Madsen, der kommer til AC Horsens med rigtig gode spidskompetencer og en stor sult. Han var en markant angriber i Superligaen, da han skiftede til engelsk fodbold, og jeg er ikke i tvivl om, at han bliver en gevinst for os.

- Han skal selvfølgelig bruge lidt tid på at vænne sig til vores måde at gøre tingene på, men han skal nok finde vej til netmaskerne, og så kan jeg sagtens se et længerevarende samarbejde mellem os og Brock-Madsen, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

Nicolai Brock-Madsen forlod Randers FC til fordel for engelske Birmingham i sommeren 2015, som han dog kun nåede at spille otte kampe for. Han har derfor været lejet ud af tre omgange til hollandske PEC Zwolle, polske Cracovia Kraków og senest skotske St. Mirren.

I Skotland blev lejeaftalen dog ophævet tilbage i oktober, og senest var det så Birminghams tur til at bryde med den danske angriber. Nicolai Brock-Madsen kommer derfor også til AC Horsens på en fri transfer.

- Først og fremmest er jeg rigtig glad for aftalen med AC Horsens, og jeg ser meget frem til at træne med holdet og spille kampe igen. Der var flere interesserede klubber, men jeg havde en god snak med Bo, der gav mig den rigtige følelse, og skiftet til AC Horsens bliver godt for min udvikling. Min ambition er at gøre det godt for holdet og score mål og så komme til udlandet igen på et tidspunkt, hvis den rigtige klub kommer, fortæller Nicolai Brock-Madsen til klubbens hjemmeside.

I sin tid i Randers FC spillede den danske angriber 76 Superliga-kampe og scorede 14 mål

Se også: Cornelius i fokus - fra skuespiller til den store helt

Se også: Klar for ny Superliga-klub: Brøndbys bøddel er tilbage