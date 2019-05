Superliga-klub tager drastisk skridt i nedrykningskampen

Slutspillet har været en forfærdelig omgang for AC Horsens, der hverken har kunnet vinde eller score mål, og derfor står klubben nu foran to afgørende kampe mod Vendsyssel FF i kampen for overlevelse i Superligaen.

I den forbindelse satser Den Gule Fare på massiv opbakning, og derfor har klubben valgt at invitere til gratis fodbold den 19. maj, når Vendsyssel FF gæster CASA Arena i Horsens. Det oplyser ACH på klubbens hjemmeside.

- Vi har valgt at tage det her skridt, fordi vi i den grad har brug for opbakningen, og det kunne da være fedt med 7.000-8.000 tilskuere på tribunerne, fortæller AC Horsens-direktør Kristian Nielsen.

Det første opgør mellem Vendsyssel FF og AC Horsens spilles i Hjørring den 12. maj, og her skal Bo Henriksens mandskab altså forsøge at skabe et godt udgangspunkt til returkampen, der måske kan byde på sæsonrekord i AC Horsens.

