Superliga-profil fik skrækbesked: - Brød grædende sammen

Matej Delac har haft stor andel i det flotte efterår, som oprykkerne fra Horsens har strikket sammen i Superligaen.

Kroaten har udviklet sig til en regulær profil i ligaen. En profil, som har reddet mange point til de gule i nedrykningskampen.

Drømmesæsonen var dog lige ved at udvikle sig til et mareridt 28. oktober i Farum, da kroaten blev ramt af en alvorlig skade i baglåret.

Matej Delac bæres fra banen i Farum. Foto: Claus Birch/Ritzau Scanpix

Baglårsmusklen, der er hæftet på bunden af bækkenet tre steder, var revet over. Alle tre steder.

- Det var den værste smerte i mit liv. Jeg vidste med det samme, det var alvorligt. Men da jeg fik beskeden om, at min sæson var slut, brød jeg sammen og begyndte at græde. Både holdet og jeg har gang i noget godt, så det var en frygtelig besked at få, siger Matej Delac til Ekstra Bladet og fortsætter.

Annonce:

- Heldigvis kan tingene hurtigt ændre sig i fodbold. En time senere fik jeg besked på, at jeg kunne blive opereret hos den bedste specialist i verden på området.

- Jeg fik grønt lyst af klubben til at rejse til Finland, og nu er jeg i stedet tilbage på banen i midten af marts, hvis alt går vel, siger Matej Delac og forklarer, at den samme kirurg har opereret Alessandro Florenzi fra Milan samt Ousmane Dembele og Sergi Roberto fra Barcelona for samme skade.

Matej Delac var på krykker, da han mødte Ekstra Bladet. Foto: Anders Brohus

Selv om AC Horsens-keeperen står til at gå glip af nogle vigtige kampe i grundspillet, så er han sikker på, at holdkammeraterne nok skal sørge for at få skrabet point sammen til, at Delac selv kan komme retur og blive en afgørende faktor i foråret.

- Jeg kan ikke lide at rose mig selv, men jeg vil give dig ret i, at jeg har udviklet mig meget og haft min bedste sæson i Danmark. Jeg har fundet ro i Horsens, min familie har fundet ro, og så er klubben i fuldstændig balance, siger Delac og uddyber.

Annonce:

- Der bliver truffet mange gode beslutninger med rolig hånd. Det kommer til udtryk på banen. Jeg er sikker på, vi ikke rykker ned. Det ser svært ud for Lyngby, og så vil jeg ikke pege på andre.

- Hvad med AaB?

- AaB er en stor klub, men set udefra, så er det ikke en klub i balance. Men de kan gøre noget i januar, så det bliver tæt. Hvem ved, måske er der andre, der får en dårlig stime. Men Horsens bliver oppe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Takker Gud

Det er ikke kun tryghed, dedikation og træning, der har løftet Matej Delac fra at være en omrejsende leje-globetrotter med postadresse i fisefornemme Chelsea til at blive en regulær Superliga-profil.

Den øverste chef har også haft en lillefinger med i spillet.

- Jeg er meget religiøs og har meget at takke Gud for. Fodboldbranchen kan være ekstrem hård, men Gud har hjulpet mig på vej. Jeg er opdraget til at være troende, og det er mere normalt i Kroatien end i Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet.

Matej Delac foran Vor Frelsers Kirke i Horsens. Foto: Anders Brohus

- Bliver der set skævt til din religion her i Danmark?

Annonce:

- Nej, det synes jeg ikke. Det er heller ikke sådan, at jeg går og skilter med det eller prøver at pådutte nogen min tro. Slet ikke. Men det er min opfattelse, at religion måske er noget, man smiler lidt af i Danmark i den brede befolkning.

- Jeg har hørt lidt rygter fra dine holdkammerater om, at du har velsignet dem i omklædningen før og efter nogle kampe. Er det rigtigt?

- Haha, nej det er det bestemt ikke. Så har det været i sjov, eller fordi jeg var oppe at køre over en sejr. Religion er en privat ting, og jeg svarer også kun, fordi du spørger om det.

- Jeg er åben omkring min religion, jeg beder to gange om dagen, og jeg går i kirke. Men det er ikke noget, jeg vil påtvinge andre.

Læs også:

- Drømmer stadig om Chelsea