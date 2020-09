Superligaklub går på rov i talentfabrik

AC Horsens har torsdag købt offensivspilleren Lirim Qamili i Hvidovre. Det oplyser superligaklubben på sin hjemmeside.

Hvidovre, der spiller i 1. division, har i de seneste sæsoner afgivet tre af holdets profiler til Horsens.

Horsens hentede kantspilleren Louka Prip i januar 2019, mens forsvarsspilleren Malte Kiilerich rejste samme vej i sommeren 2019.

22-årige Qamili kender dermed to af sine holdkammerater i Horsens indgående, og det var også tillokkende i skiftet, der er et skridt op ad i karrieren.

- Horsens er en veletableret klub i Superligaen, og de har gang i et spændende projekt, så jeg tøvede ikke, da jeg fik muligheden for at skifte.

- Jeg har allerede fået et positivt indtryk af klubben, der har et stort stadion og gode faciliteter, og alle har taget godt imod mig, siger Qamili til Horsens' hjemmeside.

- Mine ambitioner er ret høje, og klubben viser også, at den tror på mig ved at tilbyde mig en fireårig kontrakt, lyder det fra Qamili, der har albanske rødder, men er født og opvokset i Danmark.

I den forgangne sæson blev Qamili topscorer for Hvidovre med ti mål i 1. division.

Horsens-træner Jonas Dal, der overtog sædet fra Bo Henriksen før den kommende sæson, har lagt mærke til Qamili i den næstbedste fodboldrække.

Her har Jonas Dal fulgt ham fra afstand som cheftræner i FC Fredericia i de seneste to år.

- Jeg har set, hvordan Lirim Qamili har lagt enormt meget på sit spil fra forrige sæson til den, vi lige er gået ud af i den næstbedste række. Han har simpelthen taget et kvantespring.

- Han har allerede en god pakke, men han har også rigtig gode forudsætninger for at udvikle sig endnu mere, siger Jonas Dal til klubbens hjemmeside.

- Vi tror på, at han bliver en profil i Horsens og brænder rækken af, siger træneren.

Den nye spiller får følgende ord med på vejen.

- Lirim Qamili er en stille dræber, der er kommet lidt fra baghjul i Hvidovre, som har en trup med store navne, men de har været nødt til at finde plads til ham, fordi han er blevet så god.

- Han er en høj, hurtig og robust spiller, der er god med bolden, og han kan både sætte en mand stående og med finter, og derudover er han dygtig i hovedspillet, lyder det fra Jonas Dal.

Horsens indleder sæsonen i Superligaen hjemme mod Randers FC søndag klokken 14.