Superligaspiller ramt af corona

AC Horsens har på deres hjemmeside meddelt, at Michael Lumb er testet positiv for coronavirus.

Stab og spillere får ugentligt stukket en vatpind i munden, så der kan tjekkes for coronavirus, og nu har pandemien atter en gang fundet vej til Superligaen.

Michael Lumbs test var den eneste, der kom tilbage positiv, og AC Horsens tager det med oprejst pande.

- Vi følger selvfølgelig protokollerne nøje, og alle spillere, trænere og ledere bliver som protokollerne foreskriver testet igen fredag, selvom deres tests var negative. Det her er selvfølgelig en ærgerlig situation for Lumb, men vi ser det også som et udtryk for, at protokollerne virker i og med, at vi fanger et positivt tilfælde, inden vi sender spillerne i kamp, fortæller sportschef Niels Erik Søndergård.

Michael Lumb er ikke helt uden symptomer, men han har det fint efter omstændighederne.

- Jeg er træt og har ondt i hovedet, men jeg har taget nogle piller, der kan holde hovedpinen nede. Ellers har jeg det okay, fortæller Michael Lumb.

AC Horsens' kommende kamp mod AGF bliver i hvert fald uden Lumbs mange løb op og ned af kanterne, da han må se kampen hjemme fra karantænen. Det er endnu uvist, om han når at bliver klar inden kampen mod FC Nordsjælland den 25. oktober, da en læge først skal give ham grønt lys.

Det er ikke det første corona-tilfælde i Superligaen. Brøndby har tidligere måttet undvære offensive kræfter i form af Simon Hedlund og Samuel Mraz, der begge testede positive.

Også Lyngby har måtte sende spillere hjem i corona-karantæne, idet Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen og Patrick da Silva havde været i tæt kontakt med coronasmittede Thomas Kahlenberg.