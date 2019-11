Vikaren slog til - men han vil slet ikke være angriber

Vikarerne stod for målene, da Horsens langt om længe blev belønnet og hentede alle tre point.

De gule vandt fortjent et ganske underholdende naboslag med 2-1, da Rune Frantsen og Peter Therkildsen slog til mod et pænt sagt gavmildt Silkeborg-forsvar.

Det var en ’kålhøgen’ Bo Henriksen, som bagefter ville have et klap eller to på skulderen over at have fundet to angribere frem fra skuffen i fraværet af de to normale frontløbere, Nicolai Brock-Madsen og Jannik Pohl.

- Rune Frantsen vil endda helst ikke spille i angrebet, og han gjorde det kun for holdets skyld, fortalte Bo Henriksen.

Nordjyden, som normalt trives bedst som højre back, blev dagens mand med både et mål og oplægget til det andet Horsens-mål.

Sejren, som i øvrigt var Horsens-sejr nr. 100 i Superligaen, var i og for sig fortjent, selv om Horsens måtte igennem en gyserafslutning.

Reservemålmand Matej Delac hev en klasseredning op i de sidste sekunder, da Jeppe Gertsen fik en hovedstødsmulighed.

Det var to kampens skurke, som var impliceret, og mens Matej Delac blev tilgivet et kæmpe drop, fik gæsternes Jeppe Gertsen ikke reddet æren.

- Sådan er fodbold fantastisk, når skurken ender med at have en drømmeredning, sagde en overlykkelig Bo Henriksen.

