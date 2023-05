Advarer inden søndag: Billetsvindlere på spil

Flere AGF-fans nåede ikke at få billet til sæsonens sidste hjemmekamp mod Brøndby IF den 4. juni.

Kampen blev udsolgt på rekordtid.

Hungrende efter at komme af sted med vennerne vælger flere fans dog at gå alternative veje for at skaffe sig en billet.

Men den store efterspørgsel har samtidig lokket flere billetsvindlere frem på blandt andet Facebook og DBA.

Det får nu klubben til direkte at gå ud og advare mod billet-fuskerne.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

’Vi har hørt fra en håndfuld fans, som har oplevet ikke at få den billet, de har købt,’ forklarer pressechef for AGF, Søren Højlund Carlsen, til Ekstra Bladet i en sms.

’Det bedste råd, jeg kan give, er, at man ikke skal købe privat igennem nogen, man ikke kender.’

Samtidig understreger pressechefen, at det er ulovligt at videresælge billetter til overpris.

’Ser man det, skal man bare lade være med at købe,’ skriver han.

På Facebook oplyser klubben samtidig, at hvis man ønsker at frigive en billet til kampen mod Brøndby, kan man kontakte AGF.

AGF og Brøndby IF spiller søndag 4. juni klokken 17.