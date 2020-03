Advarer Superligaen: Vil være det værste, der kan ske

I disse dage styrtdykker de børsnoterede Superliga-klubbers aktier. FC København, Brøndby IF, AGF og AaB er de fire klubber, der er på børsen, og den seneste måned er deres aktier alle faldet.

Brøndby IF med 31,40 procent.

Parken Sport & Entertainment med 23,38 procent.

AGF med 22,53 procent.

AaB med 2,78 procent.

Det er dels et udtryk for, at aktier falder over hele verden og hele landet, dels at klubberne mister store indtægter på at spille for lukkede døre i Superligaen.

- Det, der har ramt klubberne rigtig hårdt, er et generelt kursfald, som rammer hele aktiemarkedet. Og så bliver de ramt på pengepungen, når de skal spille uden tilskuere, siger Jesper Jørgensen, der er fodboldøkonom hos Deloitte.

Begge dele kan føres tilbage til coronavirussens udbrud.

- De kursfald, man har set børsen den seneste uge, har 'corona' skrevet med flammeskrift henover. Det er drevet af den økonomiske usikkerhed, der er skabt af corona. Flyselskaberne har ikke nogen kunder, hotellerne har ingen kunder. Flere og flere virksomheder kan ikke få leveret varer fra Kina, for der er ingen til at producere dem. Og de kan ikke sælge til Kina, fordi der ingen er til at købe, siger Jørgensen.

Superliga-klubberne skal dog ikke umiddelbart frygte for de bratte kursfald, vurderer han. Det er værre, at de ifølge Divisionsforeningen mister samlet set 20 millioner kroner hver runde, fordi der ikke kan komme tilskuere på stadion.

- Lige nu er kursfaldene ikke noget, der rammer klubbernes økonomi på nogen måde. Fokus må være at håndtere de manglende tilskuerindtægter. Kursfaldene retter sig igen, når vi kommer på den anden side, siger Jesper Jørgensen.

- Klubberne kan som sådan være lidt ligeglade, men det kan aktionærerne selvfølgelig ikke. Men generelt, og det gælder ikke kun fodbold, må man vente på, at det bliver bedre tider. Det kan næsten ikke blive værre nu.

Værre er det, vurderer Jesper Jørgensen fra Deloitte, hvis sponsorerne rundt om i Superliga-klubberne begynder at kræve dele af deres sponsorater tilbage, fordi de ikke kan komme på stadion og nyde godt af deres fordele i sponsorloungerne.

Men allerværst er de potentielle konsekvenser, hvor coronavirussen fortsætter med at påvirke fodboldverdenen hen over sommeren. For så rammer det måske transfermarkedet. Flere Superliga-klubber har spillersalg som en vigtig del af deres strategi for at tjene penge.

Deres regnskaber står og falder med at tjene millioner den vej. Og hvis vejen bliver lukket, koster det dyrt.

- Det værste, der kan ske, hvis det fortsætter over sommeren, er, at det får større konsekvenser for transfermarkedet. Det kan blive sværere at sælge spillere, eller måske får man ikke den pris, man havde troet. Nogle har måske også tænkt, at spillersalg kunne lukke hullet for manglende tilskuerindtægter, men så får de ikke den mulighed, siger Jørgensen

Den danske regering er allerede begyndt at lukke flytrafik fra visse områder, og den forventer, at tendensen tager til: Man kan risikere at strande i udlandet. Og hvis det bliver sværere at flytte folk over landegrænser, bliver det også sværere for Superligaen at sælge spillere.

Derudover er kampe i Italien, Frankrig og Tyskland enten blevet udsat eller spillet uden tilskuere, hvilket koster millioner i indtægter. Det kan sætte en dæmper på hele fodboldens økonomiske kredsløb og sænke købelysten eller -evnen.

- Hvilke konsekvenser får det for finansmarkederne og transfermarkedet til sommer? Det afhænger af, hvor længe coronavirussen varer, siger Jesper Jørgensen.

Mens udbruddet ikke har toppet endnu, bør virussens smitsomhed aftage, efterhånden som vejret bliver varmere i løbet af foråret og sommeren, lyder det fra Statens Seruminstitut.



