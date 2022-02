Ændrer ikonisk TV3-program

Det er svært at sige Superliga-fodbold uden også at sige Onside.

Den 4. oktober 1998 rullede programmet over skærmen for første gang, og lige siden har det været et fast indslag på 3+ efter Superligaens hovedkamp søndag aften.

Sådan bliver det også i den kommende halvsæson, men TV3 Sport, som er den ene af Superligaens to rettighedshavere og sender Onside, toner frem med en relanceret udgave af programmet.

Det fortæller Benjamin Munk Lund, der er Head of Sports på TV3 Sport.

- Vi har lejet en helt ny studievogn, så vi kan køre hele vores studie ud på det stadion, hvor Onside skal være. Vores elskede, gamle program får børstet lidt støv af sig og springer ud i helt nye rammer, siger han til Tipsbladet.

Foruden det nye udseende udvides sendetiden også, så Onside ruller over skærmen frem til klokken 22.00.

- Vi mener, at Onside skal være et program, som giver seerne det bedste fra runden. Der vil stadig være rundens mål med alt, hvad det indebærer af sammendrag, historier og så videre. Det smider vi ikke væk. Men vi udvider sendetiden lidt, så vi får bedre tid til kampene, til historierne og ikke mindst debatterne mellem historierne.

- Samtidig får vi bedre mulighed for at få gæster i studiet, fordi det bliver større, lyder det fra Benjamin Munk Lund.

Årets første Onside-program sendes fra Parken søndag den 20. februar klokken 20.00 på 3+. Det sker i kølvandet på rundens hovedkamp mellem FC København og OB.