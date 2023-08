Ærgerlig AGF-topscorer: Vi blev lullet i søvn

Det var ikke godt nok.

Sådan er den hudløs ærlige reaktion fra AGF-angriberen Patrick Mortensen, efter han og AGF spillede 1-1 i mod OB i Odense søndag sen aften.

- Det er ikke godkendt. Det ærgrer mig helt vildt, at vi ikke står med tre point. Vi kan og skal gøre det bedre, siger han til TV3 Sport efter kampen og uddyber:

- Vi blev lullet i søvn, og selv om vi havde snakket om, at vi skulle holde bolden i egne rækker på grund af varmen, så skal vi kunne holde mere tempo.

Med det uafgjorte resultat indtager AGF Superligaens femteplads, mens OB ligger nummer fem. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Lynscoring

Patrick Mortensen gav ellers holdet fra smilets by en drømmestart, da han efter et minuts spil bankede bolden i kassen og bragte AGF foran 1-0.

Herefter udlignede OB's venstreback Nicholas Mickelson kort før pausen. Og den stilling holdt til slut - til trods for flere store chancer i begge ender.

- Vi snakkede i pausen om, at vi havde et gear ekstra, så at vi ikke formår at lægge det på, det ærgrer mig.

- Vi må tage det positive med. Men det er klart, vi skal score nogle flere mål.

Nocholas Mickelson udlignede for værterne kort før pausen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Patrick Mortensen scorede for tredje kamp i træk. Han er nu oppe på tre mål i alt i den igangværende Superligasæson.

Med det uafgjorte resultat indtager AGF Superligaens femteplads, mens OB ligger nummer fem.