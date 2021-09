Ærlig AGF-helt: - Rammer den forfærdeligt

Det var overvældende for Mikael Anderson at få debut for AGF, som han forlod som ungdomsspiller

Det var en følelsesladet Mikael Anderson, der tog rollen som matchvinder i sin debut for AGF, da Vejle søndag aften blev besejret 1-0.

- Jeg har drømt om denne dag længe. Jeg var nervøs. Det var en stor dag, sagde AGF's kæmpeindkøb fra FC Midtjylland.

- Jeg havde selvfølgelig drømt om at afgøre kampen, men at jeg så gør det... det kunne ikke være skrevet bedre, sagde Mikael Anderson, der kom på banen i forbindelse med pausen, da cheftræner David Nielsen forsøgte at ændre den fastlåste kamp.

- Jeg ser, at Albert Grønbæk laver et fremragende forarbejde og sætter to mand ude på kanten. Så kan jeg godt fornemme, hvor pladsen opstår til en afslutning, men jeg rammer bolden forfærdeligt, smilede den ærlige matchvinder.

- Jeg rammer den nærmest med læggen, da jeg ser den hoppe inde i målet er det med en følelse af glæde og lettelse, for det var en stor chance... men det var som skrevet i et eventyr, sagde Mikael Anderson, der efter sin scoring stormede ud til AGF-fansene bag målet.

Mikael Anderson har altid fantaseret om at score i den ende, hvor fansene står. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Jeg har altid fantaseret om at score i den ende, hvor fansene står, så da jeg scorede, vidste jeg jo godt hvor jeg skulle hen. Det skulle fejres med dem, sagde Mikael Anderson som nød at mærke AGF-tilhængerne i ryggen.

- Fra det øjeblik, jeg kommer på banen, kan jeg jo bare høre klapsalverne, og det gav mig både kuldegysninger og energi.

- Al den opbakning og glæde, jeg har mærket siden jeg skrev under... ja, selv før. Det har været fantastisk at opleve, sagde Mikael Anderson, der fik en noget bedre debut som AGF-spiller, end han gjorde som ung tilskuer på Aarhus Stadion.

- Det betyder meget for mig at spille i denne klub. Jeg har været her før som 12-13 årig.

- Jeg har altid fantaseret om at spille her, at det sker i dag var emotionelt, og måske var det derfor at jeg var nervøs, fordi det var første kamp, masser af tilskuere.

- Jeg tror at de første syv AGF-kampe, som jeg så på stadion, der tabte de alle sammen. Jeg har været til mange nederlag her efterhånden, lo den rekorddyre AGF'er, der blev hentet for 15 mio. kr. på deadlinedag fra FC Midtjylland.