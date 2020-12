Ærlig Sviatchenko: Der var ikke straffe

Ærlig FCM-kaptajn giver dommeren ret – og ærgrer sig over, at FCM ikke kunne mase sig til tre point

Hvem ka’? Kaba ka!

Bomberen var tæt på flere gange, men hver gang fik Oliver Christensen sin højre lab på angriberens forsøg. Men i det 67. minut kunne Sory Kaba fuldt fortjent heade udligningen ind.

FC Midtjylland hev sig tilbage på førstepladsen med 1-1 i en underholdende kamp i Odense, men det er langt fra nok til at få andet end et lille skævt smil frem hos kaptajn Sviatchenko.

- Til lykke med 1-1!

- Ha… Ja, på baggrund af, at vi er bagud, så er det jo godkendt at komme tilbage på 1-1, og så jagter vi. Jeg tror, den hedder 16-6 i skudforsøg, så der er jo ikke så meget den anden vej. Det er bare ærgerligt, at de får lov til at score et så let mål, som vi skal bruge en del tid på at udbedre, siger Erik Sviatchenko.

Ulvene virkede ikke helt skarpe fra start, og viltre Emmanuel Sabbi drev gentagne gæk med Paulinho i OB’s højre side. I det 14. minut fandt han en helt fri Moses Opondo, der køligt sendt fynboerne i front med en tæmning og et præcist spark fladt i det lange hjørne.

Sory Kaba er pænt tilfreds. Foto: Lars Poulsen

FCM måtte slide frem til det 67. minut, da Sory Kaba fornemt headede Paulinhos præcise flanke i boksen bag Oliver Christensen, der gentagne gang udrettede mirakler med sin højre hånd.

- Hvordan bærer Opondo sig ad med at gøre sig usynlig inde i jeres felt?

- Ja.. Det ved jeg heller ikke. Jeg tror, vi alle sammen bliver kørt over i den ene side, og jeg laver backup på Paulinho, og så bliver vi simpelt hen lullet i søvn. De finder den frie mand, og så er det bare kanon godt sparket ind.

Moses Opondo forklarer:

- Jeg tænkte, at jeg bare skulle løbe ind i den position og så håbe på, at min gode kollega Sabbi kunne finde mig.

- Noget I øver jer i til hverdag?

- Ja, det er det, og nogle gange lykkes det!

Erik Sviatchenko var også involveret i den forstand, at han faktisk blev tildelt et straffe efter en mindre ballet med Oliver Lund. Efter VAR blev bolden flyttet til jysk hjørne.

- VAR der straffe eller ej?

- Der var ikke straffe! Jeg falder bare, fordi han rammer mig, efter vi begge har strakt ben efter bolden. Der er ikke fordi, jeg prøver på noget som helst. Jeg rejser mig op, og vi går rundt og snakker, og jeg siger: Jeg tror ikke, der er straffespark. Konklusionen er, at kendelsen var godkendt i forhold til dommerne, siger en ærlig Sviatchenko.

- Men Alexander Scholtz står i et minut og venter på at sparke…

- Det er han vant til, haha. Det har han prøvet før. Sådan er det, og det var korrekt dømt. Det er heller ikke der, vi skal vinde kampen – vi skal gøre det på alle de chancer, vi har. Vi står fint og giver jo kun minimalt med chancer væk.

- I forekommer slidte fra start – men maser alligevel OB…

- Jeg tror, den hedder 65/35 i besiddelse.

- Hvor finder I kræfterne?

- Vi er et hold, der har stor udholdenhed og vil gøre alt for at vinde kampene. Præstationen var til tre point, men desværre…

- Men nok til førstepladsen!

- Er det?

- Jeps – et mål plus!

- Jeg ærgrer mig stadig, men selvfølgelig er det et vigtigt signal at sende både til os selv og omverdenen, at vi ligger altså nummer et efter et hektisk og fantastisk program, siger Erik Sviatchenko.

Sory Kaba efter udligningen. Foto: Lars Poulsen

Målscorer Moses Opondo:

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, vi ikke kan holde føringen, men vi skal også prise os lykkelige for et point, sådan som kampen udviklede sig.

- I er pænt pressede til sidst!

- Det kan man godt sige.

- I har vundet nogle kampe, I skulle vinde, så var der kampen mod AaB, som i kunne vinde – og nu henter i et point, I næppe havde regnet med. Er det en lettelse?

- Jaeh… Vi vil jo vinde alle kampe, men det er en lettelse i den forstand, at vi tager de rigtige skridt i forhold til at hæve vores bundniveau. På den måde er det rart at se, at alle har hjertet med i dag, og det stiler vi efter skal være standarden, siger Moses Opondo.

