Afbrændere på stribe: Sjuskede vitale point væk

AaB missede muligheden for at trække afgørende fra FC Nordsjælland i tabellen

AALBORG (Ekstra Bladet): AaB kan kun takke sig selv for ikke at tage et gigantisk skridt mod top seks denne søndag..!

Afbrænderne stod nemlig i kø mod et meget svagt FC Nordsjælland-hold, der trods store udfordringer fik hevet et enkelt point med hjem fra Nordjylland.

Nordjyderne sad voldsomt på flæsket i første akt, og burde have gået til pausen med en komfortabel føring. Sådan gik det dog ikke, og særligt Kasper Kusk og Oscar Hiljemark må tage skurkerollerne på sig.

Efter godt 20 minutter sparkede Kasper Kusk ved siden af et tomt mål, da den debuterende FCN-keeper, Martin Vantruba, parerede en Ahlmann-afslutning lige ud i fødderne på AaB’eren. Kusk ramte bolden helt forkert, men endnu værre gik det for Oscar Hiljemark et lille kvarter senere.

Her kombinerede hjemmeholdet sig på smukkeste vis igennem Farum-forsvaret, og inde foran mål kunne den svenske midtbanespiller trille kuglen over stregen. Hiljemark faldt dog i bolden, samtidig med at Ivan Mesik kom flyvende for at redde kastanjerne ud af ilden.

Inden kampen fortæller en forhåbningsfuld Hiljemark, at AaB skal være med til at slås om titlen.

Anderledes effektive var nordsjællænderne, der ellers var sjældne gæster på værternes banehalvdel.

Men efter en lille halv time satte Mohammed Diomande fut i fejemøget og strøg ned mod Rinnes mål i en lynhurtig kontra. Efter samspil med den debuterende, svenske back, Daniel Svensson, afsluttede ivorianeren selv med kort aftræk i feltet og tog Jacob Rinne på sengen. Sådan skal den ged barberes.

Hjemmeholdet fortsatte deres attentat mod FCN-målet i anden halvleg, og en velspillende Jakob Ahlmann burde have udlignet en håndfuld minutter. Backen var helt fri i en lettere spids vinkel, men afslutningen sad lige på Vantruba.

Efter en time gav AaB-presset pote. Kian Hansen smed bolden væk i opspillet fra eget mål, og en høj bold i feltet gav pludselig chancen foran mål til en iskold Iver Fossum. Nordmanden fik al plads i verden, da Frederik Børsting gav selvsamme Kian Hansen et ordentligt skub i ryggen.

VAR-teamet mente ikke, der var klar og tydeligt frispark til udeholdet, og så var udligningen en realitet.

Der stod stadig AaB på det hele, og det hjalp ikke, at den slovakiske keeper, Vantruba, ofte var usikker i sine indgreb. Det var ved at gå helt galt få minutter efter udligningen, da målmanden lossede bolden lige ud i fødderne på Pedro Ferreira uden for feltet.

Portugiseren er god til mange ting – men han er ikke nogen stor målscorer…

De mange brændte chancer kom til at koste nordjyderne dyrt, for den gyldne mulighed kom aldrig i kampens afslutning. Derfor ligger begge mandskaber stadig omkring den ultravigtige top-seks skiller i tabellen.

