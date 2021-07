Afgjort af drømmehug

Sønderjyske tog mandag aften sæsonens første sejr, da holdet efter en jævn præstation vandt med 1-0 over Vejle i anden runde af Superligaen.

Det var ellers ikke meget, at hjemmeholdet formåede at skabe gennem kampen, hvor Vejle med lidt mere skarphed sagtens kunne have scoret.

Vejle kom, især i starten af kampen, til nogle gyldne muligheder og dominerede i første halvleg, hvor Sønderjyske slet ikke formåede at få gang i spillet.

Efter pausen dalede kvaliteten fra begge sider, og det lignede længe en nulløsning, inden Sønderjyske løb med det hele til sidst.

Med sejren har Sønderjyske fire point efter to runder, mens Vejle som ligaens eneste hold endnu ikke har fået point.

Sønderjyske vandt 1-0 hjemme over Vejle og holder sig til i toppen af Superligaen efter to runder. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle kom inden for de første 90 sekunder til to store chancer, hvor Sønderjyske var heldige med ikke at komme bagud.

Hjemmeholdet kom bedre med, men det var Vejle, som kom til chancerne, og efter knap 20 minutter hamrede Vejles midtbanespiller Saeid Ezatolahi bolden på overliggeren fra distancen.

Sønderjyske havde svært ved at skabe det store i åbent spil og kom kun et par gange tæt på efter dødbolde.

Efter pausen dalede kvaliteten i spillet, og begge hold havde svært ved at spille sig frem til de store muligheder.

Det var i det hele taget en rodet affære med fejlafleveringer fra begge sider, og at bolden flere gange undervejs i kampen blev sparket helt ud af stadion, var meget sigende for opgørets kvalitet.

Ti minutter før tid fik hjemmeholdet dog afgjort kampen, da midtbanespilleren Victor Mpindi bankede bolden i nettet efter et indlæg.