Afslører: - Han ville noget andet

Med en straffesparksredning blev Kamil Grabara en af FCK-heltene, men i stedet for at lade sig hylde ville han have spillerne til at komme videre, fortæller Lukas Lerager

Han havde lige disket op med en gylden redning på Stephen Odeys straffespark, men i stedet for at gå fuldstændig amok, vendte Kamil Grabara sig om og signalerede til de medrejsende ekstatiske FCK-fans, at de skulle heppe på hele holdet.

Og ikke kun ham.

Efter 2-0-sejren over Randers er FC København snublende tæt på det danske mesterskab, og polakkens aktion spillede en afgørende rolle i den bedrift.

Men faktisk var Grabara heller ikke meget for, at hans medspillere ville vise kærlighed, da han holdt fast i nullet med cirka 20 minutter igen.

Det fortæller Lukas Lerager til Ekstra Bladet.

- Kamil ville slet ikke have, at vi tiljublede ham. Han blev ved med at sige, at vi bare skulle komme videre. Det siger alt om hans mentalitet. Han er en fuldstændig fantastisk gut. Det er hans måde at gøre det på, og den måde han holder fokus på i kampen, sagde midtbanespilleren.

- Selvfølgelig er han glad for, at vi kommer ned til ham og er glade, men lige der ville han noget andet.

- Hvad så med efter kampen? Måtte I godt være glade der?

- Der var han egentlig bare mest af alt glad for, at Denis (Vavro, red.) gav ham muligheden for at pille et straffespark, fortalte Lerager med et grin.

For i sekunderne op til straffesparket kom Denis Vavro alt for sent ind i en duel med Filip Bundgaard og uden så meget hensyn sparkede han ham ned.

I første omgang blæste dommer Sandi Putros for et frispark, men efter et VAR-tjek stod det klart, at forseelsen skete inde i feltet, og derfor blev det omstødt til et spark fra ellevemeterpletten.

- Jeg så hans redning, og jeg havde kun én ting i hovedet, og det var at styrte over til ham og sige 'mange tak skal du have. Du hjalp mig. Du reddede mig. Jeg ved, at det var dumt', sagde Vavro til Ekstra Bladet om situationen.

Slovakken kæmpede generelt med spillet i kampen, og særligt de første 20 minutter var han hele tiden på bagkant.

Sammen med resten af FCK-holdet spillede han sig dog op, og nu vil tiden vise, om han fortsætter i FCK efter sæsonen, eller om han skal tilbage til Lazio, når lejeaftalen ophører.