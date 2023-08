Afslører særlig gåtur med stjernen: - Er jeg sgu glad for

Johannes Hoff Thorup tog sig i sommerferien tiden til at forsøge at overbevise Marcus Ingvartsen om at vælge dem. En beslutning, han er pænt tilfreds med

Marcus Ingvartsen er startet som lyn og torden for FC Nordsjælland og var søndag aften igen på pletten, da Farum-mandskabet bankede FC Midtjylland 3-0.

Det vækker stor glæde hos klubbens cheftræner, der over for den skrevne presse fortalte om en helt særlig gåtur, der fandt sted i sommerferien.

- Jeg husker, at Marcus og jeg gik en tur hjemme omkring hans bopæl her i sommerferien. Jeg ved ikke, om jeg skulle overtale ham til at komme herop, men jeg skulle i hvert fald forsøge for at se, om det kunne lade sig gøre, fortæller Johannes Hoff Thourup.

Som Ekstra Bladet kunne beskrive forud for sæsonstarten var FC Midtjylland i lang tid inde i billedet, men den danske angriber valgte til sidst FCN.

Et valg, der kun får smilet til at vokse hos Hoff Thorup efter søndagens stensikre 3-0-sejr.

- Jeg sagde, at jeg skulle bruge én, der tog imod vores indlæg og satte den sidste fod, så det er jeg meget glad for, at vi kan få sat ham op til.

- Og så har han selvfølgelig også de individuelle kvaliteter, der skal til for at kunne lave mål. Det hovedstød, han laver i dag er jo fantastisk. Det er en topangriber og en topfyr.

- Jeg er sgu glad for, at jeg tog mig den tid i sommerferien til at få talt lidt med ham, lød det fra den glade cheftræner.

Marcus Ingvartsen har været noget nær ustoppelig for FC Nordsjælland. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Havde en god fornemmelse

- Troede du, at du kunne overtale ham, eller var du usikker?

- Jeg var ikke helt overbevist om, at det kunne lade sig gøre. Der er jo også andre, der skulle ind over.

- Men da jeg tog derfra, havde jeg en god fornemmelse, og det var dejligt at se ham. Vi havde et par gode timer, hvor jeg fik forklaret, hvad vi kunne gøre for ham, og hvad han kunne gøre for os.

Med lørdagens sejr topper FC Nordsjælland Superligaen med 15 point sammen med FC København.

Mindre godt ser det ud for FC Midtjylland, der roder rundt på sjettepladsen med ni point efter de første seks runder.