Afslører samtale: - Det er jeg ikke i tvivl om

Søndag aften var Brøndby IF på hælene, men slog alligevel Silkeborg IF med 2-1 på udebane.

Størstedelen af æren for resultatet skal Brøndby-målmanden Thomas Mikkelsen have. Han var til tider en levende mur.

Derfor fik den 39-årige keeper også nogle pæne ord med på vejen, da han talte med Kent Nielsen efter de 90 minutters fodbold.

Det afslørede Silkeborg-træneren, da han talte med pressen efter opgøret.

- Jeg har jo haft Thomas i OB, skal du regne med. Jeg roste ham bare for, det var en fin præstation, han havde lavet. Og så sagde han, at den gamle godt kunne endnu. Så sagde jeg, at det er jeg ikke i tvivl om.

Kent Nielsen kunne se sit hold komme foran, da Tonni Adamsen sendte kuglen i kassen i første halvleg.

Silkeborg havde flest chancer, men Brøndby vandt alligevel med 2-1. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Og Superliga-træneren lagde ikke skjul på, at han var ærgerlig over, at det alligevel endte med et nederlag til fodboldklubben fra Vestegnen.

- Første halvleg er en rigtig god fodboldkamp med to gode hold. Holdene havde udfordringer, når det andet hold kom ind på den sidste tredjedel. Jeg synes, vi kommer til at dominere anden halvleg, og vi er ærgerlige over, at vi ikke får et resultat. Vi må også rose deres målmand, som blev kampafgørende med mange fine redninger.

Den tidligere landsholdsspiller understregede videre, at marginalerne heller ikke var med hans mandskab.

Han peger blandt andet på situationen, hvor Silkeborg troede, at Kasper Kusk havde udlignet efter cirka 80 minutter. Men VAR-vognen underkendte målet grundet en smal offside.

Til trods for at Silkeborg åbner den nye sæson med nul point, betyder det ikke, at klubben fra Søhøjlandet skal ud og bruge mange penge på transfermarkedet.

Det slog Kent Nielsen afsluttende fast.

- Vi har været tilfredse med vores transfervindue indtil videre, og det vi er åbne over for, er, at vi ikke er så brede på garderingerne på vores to backs. Og det er der, vi stadig kigger.

- Du snakker om forstærkninger, men vi synes vores startende elleve ser gode ud, og så skal vi op på en hylde, hvis de skal forstærkes, og det er måske ikke der, vi har lyst til at bruge penge.