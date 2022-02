Afslører vilde drukture i FCK

Brasilianske Claudemir var et stort hit i FC København, hvor han spillede 184 kampe og både vandt to mesterskaber og pokaltitler.

Men skiftet fra hollandske Vitesse til FC København i 2010 var også starten på flere fester og alkohol.

Det fortæller han i et stort interview med expresso.pt:

- I Holland gik jeg ikke så meget ud, men i Danmark var jeg ude rigtig meget. Fansene kaldte mig endda 'Claudi Party', fordi jeg tit festede.

- Der skete mange ting. Når vi er unge, så synes vi, at vi gør alting rigtigt, men det finder man på et tidspunkt ud af er forkert. Det er hårdt at spille uden søvn, efter at have forladt diskoteket og så tage en taxa til træning.

- Få taxaen til at stoppe for at kaste op, kaste op, gå ind i taxaen igen og tage til træning, som om det var ingenting.

De fleste vil måske tænke, at alkohol og et liv som professionel fodboldspiller ikke går hånd i hånd, men så længe FC København-mandskabet leverede på banen, så løb Claudemir og resten af spillerne ikke ind i problemer:

- Træneren vidste det. Vi spillede rigtig godt, så træneren fortalte os: 'Jeg ved I går ud, drikker og sover dårligt, men vi spiller godt. Så snart holdet eller dig selv (Claudemir, red.) spiller dårligt, så fjerner jeg dig fra holdet og giver dig en bøde'.

- Jeg gik også ud med Dame N'Doye og Christian Bolaños. César Santin var ikke så meget med ude og feste, men han var tit med os ude og spise, siger Claudemir.

I 2015 skiftede han FC København ud med Club Brugge, hvor han også nød pæn succes. Her vandt han blandt andet mesterskabet i 2016.

Claudemir, 33 år, har siden spillet i Al-Ahli, Braga, Sivasspor og skiftede sidste sommer til FC Vizela i den bedste portugisiske række.