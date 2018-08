Afsløring: Superligaen tæt på ny hovedsponsor

3F Fagligt Fælles Forbund er storfavorit til at blive ny hovedsponsor for landets bedste fodboldrække

Siden Alka stoppede som hovedsponsor for Superligaen efter sidste sæson har Divisionsforeningen kæmpet for at finde en ny hovedsponsor for landets bedste fodboldrække.

Fra flere af hinanden uafhængige kilder erfarer Ekstra Bladet, af den faglige organisation 3F Fagligt Fælles Forbund, der markedsfører sig som Danmarks stærkeste fagforening, er på vej som ny hovedsponsor for Superligaen.

Hvis 3F ender som hovedsponsor for Superligaen bliver det sandsynligvis på en økonomisk dårligere aftale end den Alka bidrog til. Alka betalte hele 12 mio. kr. om året som ligaens hovedsponsor.

3F har i dag allerede aftaler med 12 af klubberne fra de to bedste fodboldrækker i Danmark. Samtidig støtter 3F den bedste danske fodboldrække, 3F ligaen.

Stoppede efter tre et halvt år

Alka blev hovedsponsor for Superligaen 1. januar 2015 frem til sommeren 2018, hvor forsikringsselskabet altså årligt bidrog med 12 mio. kr. for sponsoratet.

Det var Alka, der sidste efterår besluttede, at forsikringsselskabet ikke ønskede at forlænge aftalen med Divisionsforeningen.

- Der er stadig noget uforløst potentiale, og man kan sagtens tillade sig at efterspørge samme pris hos en ny sponsor. 12 mio. kr. om året er en ganske fair pris, men om det så ender lidt over eller lidt under afhænger også af indholdet i aftalen, har Thomas Badura, der er direktør i sponsorrådgivningsfirmaet Sponsorpeople, tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

Alt tyder på, at landets bedste fodboldrække i fremtiden kommer til at hedde 3F Superligaen, hvis altså 3F og Divisionsforeningen kommer overens om en aftale i nærmeste fremtid.

