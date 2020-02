Aftale på plads: Præsenteret i ny klub

Højre back Johan Larsson har været uden kontrakt siden årsskiftet, hvor han forlod Brøndby IF, men nu kan den tidligere landsholdsspiller igen glæde sig over at få løn.

Mens han i sommer vendte tilbage til Brøndby, hvor han tidligere har været anfører, vender han nu hjem til den klub, som Brøndby købte ham af; nemlig IF Elfsborg.

Svenskerne har netop præsenteret højrebacken, 29 år, på en aftale, der løber i tre år.

- Det føles fantastisk. Det har været i mine tanker - lige siden jeg smuttede - at jeg en dag skulle tilbage til min hjerteklub. Nu føles det, som om timingen er rigtig til at vende tilbage, siger Johan Larsson til IF Elfsborgs hjemmeside.

IF Elfsborg är idag stolta över att få meddela att Johan Larsson har återvänt hem till Borås och den gulsvarta familjen. Välkommen hem @JNashLarsson

___________#ViTillsammans #Elfsborg #Borås pic.twitter.com/BdkVIlbJUv — IF Elfsborg (@IFElfsborg1904) February 26, 2020

Brøndby købte Johan Larsson i starten af 2015, og han udviklede sig hurtigt til en back med masser af kvaliteter offensivt. For et år siden valgte han så at forlade de blå-gule, da aftalen mellem parterne løb ud, og i stedet skrev han kontrakt med franske Guingamp.

Det franske mandskab rykkede dog ud af rækken et halvt år senere, og Larsson havde i øvrigt spillet meget lidt for klubben, så aftalen blev ophævet, og han vendte retur til Danmark.

Nu vender han så hjem til Sverige, hvor karrieren også tog fart. I 2012 var han med til at gøre klubben til svenske mestre.

- Det er nogenlunde den samme Johan, der vender tilbage. Jeg er nogle år ældre, måske lidt klogere og har masser af erfaring. Jeg føler, jeg har meget at give, hvilket også er en af årsagerne til, at jeg kommer hjem nu. Jeg ville ikke komme hjem, hvis jeg følte mig mæt og færdig med fodbold. Jeg kommer, fordi jeg føler, jeg kan bidrage, og det mener jeg, at jeg kan, siger han.

Larsson har seks A-landskampe på cv'et.

