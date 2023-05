3F betaler 13 mio. kr. om året for hovedsponsoratet i Superligaen de kommende tre sæsoner

Mandag blev samarbejdet mellem 3F og Divisionsforeningen forlænget med yderligere tre år, hvor fagforeningen vil være hovedsponsor for 3F Superligaen frem til sommeren 2026.

Det er tale om en en meget stor millionaftale, erfarer Ekstra Bladet.

3F betaler 39 mio. kr. over de kommende tre år for aftalen som hovedsponsor for Superligaen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Den 'gamle', som blev indgået i 2019 var fireårig, havde en værdi på 11-12 mio. kr. om året.

Den nye aftale har, som Ekstra Bladet forstår det, er en smule bedre. Den har en årlig værdi på 13 mio. kr. Altså en samlet aftale til 39 mio. kr., som 3F betaler til Divisionforeningen for at være Superligaens hovedsponsor de kommende tre år.

- Der er tale om en aftale, der i den grad kommer klubberne tilgode. Divisionsforeningen skal have et administrationsgebyr, ellers er det naturligvis hensigten, at Superliga-klubberne skal tilgodeses med den aftale, vi har indgået, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Annonce:

Han ønsker ikke at kommentere beløbets størrelse, men erkender, at det er en rigtig god aftale, som der - understreger han - er tilfredshed med både i Divisionsforeningen og hos 3F.

Claus Thomsen vil ikke forholde sig til den økonomiske del af aftalen med 3F, men han kalder det et perfekt partnerskab og en rigtig god aftale for dansk fodbold. Foto: Annika Byrde.

- 3F og Superligaen passer rigtig godt sammen, fordi både 3F og vi gerne vil skabe Danmarks største fællesskab. Det er lykkes rigtig godt, så vi ser frem til de næste tre års samarbejde som kun kan udvikle sig positivt.

- Tendensen er også den, at et partnerskab får en større værdi og bliver bedre for alle, desto længere det varer. Det gør kendskabet større, mener Claus Thomsen.

Den samlede aftale med 3F har for hele Superligaen en langt højere værdi end de 13 mio. kr., som betales til Divisionsforeningen. Det har den, fordi der er en række lokalaftaler i samtlige 12 superliga-klubber, hvor 3F angiveligt betaler samlet tre-fire mio. kr. om året for at være sponsor i de enkelte klubber, så fagforeningen ad denne vej får adgang til gratis fodboldbilletter til medlemmerne.

Der er fyldte tribuner i Superligaen, fordi spændingen er i top. 3F medlemmer får gratis billetter. det er en del af aftalen med alle de sponsorater, som fagforeningen har i klubberne. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Det er hele tanken med sponsoratet, at medlemmerne af 3F på den måde kan komme gratis til fodbold via medlemskabet af deres fagforbund.

De største sponsorater, som 3F har i klubberne, finder man angiveligt i AGF, AaB, OB og Brøndby, men der er også 3F aftaler i de øvrige otte superligaklubber.