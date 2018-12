Afviste CL-klub: 18-årig kan blive Superligaens næste stjerne

Mohammed Kudus var 17, da han så sne for første gang.

Det ghanesiske stortalent var tilbage i begyndelsen af 2018 med ungdomsholdet fra Right to Dream-akademiet i Farum for at besøge sin kommende klub, og det var her, at han stiftede bekendtskab med de hvide fnug, der dalede ned fra himlen.

- Og kulden! griner Mohammed Kudus, som Ekstra Bladet møder efter træning en kold november-dag. Vi er trukket ind i foyeren på hotellet - mest for Kudus’ skyld. For den danske kulde bliver han aldrig venner med.

- Da jeg kom, var det virkelig koldt. Indimellem sneede det, og vi skulle træne i sneen. Det var meget svært og slet ikke sjovt overhovedet.

- Men som tiden går, vænner du dig til det, siger Mohammed Kudus, der 2. august fyldte 18 og tre dage senere fik Superliga-debut for FC Nordsjælland på Brøndby Stadion.

Kørte rundt med Liverpool

I Farum-klubben er der bred enighed om, at Kudus er kronjuvelen blandt de talentfulde ghanesere.

Der er stadig kanter, der skal slibes til, men råmaterialet i den bomstærke midtbanespiller er så godt, at han med tiden kan vokse ud af Superligaen og få en karriere i en europæisk storklub.

Før han fik sin kontrakt, havde Kudus i uofficielle kampe for FCN vist sit enorme potentiale.

Lige da han var blevet 17, kørte han rundt med Liverpools U23-hold i en sommerkamp i fynske Horne, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger var en nuværende Champions League-klub interesseret i at hente ham i sommer.

Rygtet var løbet forud om Mohammed Kudus' enorme potentiale, og FCN-træner Kasper Hjulmand ville gerne have brugt ham noget før. Foto: Jens Dresling

Han valgte at tage til FC Nordsjælland, hvor Kasper Hjulmand med længsel ventede på den dag, han kunne bruge den ghanesiske ungdomslandsholdsspiller.

FC Nordsjælland-træneren ville gerne have brugt ham noget før, men måtte vente på, at han fyldte 18. Da det skete, blev han straks kastet i kamp, og Kudus er fast inde omkring Superliga-holdet og er glad for sit valg.

- Nordsjælland har vist, at de kan udvikle spillere, så det var et godt skridt for mig at starte min professionelle karriere her.

- Det var selvfølgelig svært i starten. Vejret, maden, kulturen. Men det vigtigste er at falde hurtigt til og tilpasse sig. Du kan ikke ændre det, så du må ændre din egen måde at tænke på. Det er stadig koldt, men det er okay nu, siger Mohammed Kudus, der kommer fra en by, hvor gennemsnitstemperaturen er pænt over 20 grader - året rundt.

Han startede med at spille på de knoldede baner i bydelen Nima i hovedstaden Accra.

Det er et område med små huse med bliktage, mange mennesker og ikke så meget plads. Mohammed Kudus voksede op i et sådant hus sammen med sin mor og tre ældre søskende.

- Hun tog sig godt af os. Vi var ikke rige, men heller ikke fattige, siger Mohammed Kudus.

Gik ikke sulten i seng

Ikke fattig i Nima betyder, at man ikke går sulten i seng. Mohammed Kudus' mor fik solgt nok varer på gaden til, at der var penge til mad, men der blev også en mund mindre at mætte.

Mohammed Kudus drømmer om at nå toppen af europæisk fodbold, og de første skridt mod det mål bliver taget i Farum hos FC Nordsjælland. Foto: Jonas Olufson

Som 12-årig havde Kudus gjort det så godt på holdet Strongtower, at han fik chancen for at komme ind på Right to Dream-akademiet nogle timers kørsel fra Accra.

- Det var hårdt, men som tiden går, indser du, at du må bringe nogle ofre. Der var noget, jeg var nødt til at ofre for at nå derhen, hvor jeg gerne ville være - for at nå min drøm.

- Det var en lang og hård proces på akademiet i Ghana, men når du forlader det, indser du, at alle udfordringer, fejl og tilbageslag har hjulpet dig til at blive stærkere og klar til dette, siger Mohammed Kudus.

Selv kulden var han næsten forberedt på efter sine ture til Danmark…

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nyder stilheden i Farum

Fra Accras kaos til Farums ro.

Mohammed Kudus nyder livet i det nordsjællandske, hvor han har fået sin egen lejlighed. Nogle af hans ghanesiske holdkammerater bor sammen, men Kudus har det bedst alene.

- Jeg foretrækker faktisk at være lidt for mig selv og have mit eget sted. Jeg elsker det her, i Farum alt er roligt.

- Det er et fint sted for mig at bo, og det er slet ikke så kaotisk som inde i byen. Jeg sætter pris på roen, siger Kudus, der er muslim og går op i sin religion.

- Jeg vil sige, at jeg er meget religiøs. Jeg beder fem gange om dagen, og det er en del af mig. Da jeg var lille, fortalte mine forældre mig, at jeg skulle bede, men det behøver ingen længere. Det sker helt automatisk, siger FCN-spilleren, der gerne vil være kendt som mere og andet end en dygtig fodboldspiller.

Den 18-årige FCN-spiller sætter pris på det rolige liv i Farum. Foto: Jonas Olufson

For ham handler det i mindst lige så høj grad om, at folk skal se op til ham for den person, han er:

- De skal ikke kun se fodboldspilleren, de skal også se mig som person og se på alle de ting, der ikke har noget med fodbold at gøre.

- Jeg ønsker at være et godt menneske med nogle gode værdier. Jeg håber virkelig, at folk ser den del også.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil være et forbillede

Han er kun 18, men allerede et forbillede for mange i hjemlandet Ghana.

Mohammed Kudus håber, at hans historie og karriere kan tjene som inspiration for andre, der trods hårde odds tillader sig at drømme stort.

- Folk kan give tilbage på forskellige måder. Gud har givet mig et talent, og jo højere og jo længere jeg kommer, jo stærkere bliver min stemme.

- Det motiverer mig, at mange ser op til mig. Jeg vil gerne inspirere dem, som er i den situation, jeg selv har været i, og give dem håb. Hvis jeg kan, så kan de også, siger Mohammed Kudus, der har Bayern Münchens Thiago som idol, men ser op til landsmændene Michael Essien og Sulley Muntari:

- De kommer fra samme baggrund som mig og har vist, at det kan lade sig gøre. De nåede toppen og har inspireret mange. Også mig.

Mohammed Kudus skal lige vænne sig til at spille voksenfodbold. Foto: Jens Dresling

Den kraftfulde FCN-spiller er blandt de største ghanesiske talenter og var en del af det hold, der for et års tid siden nåede kvartfinalen ved U17 VM.

Han har allerede fået 19 kampe for FC Nordsjælland, men ikke knækket koden endnu, og det spåede gennembrud lader fortsat vente på sig.

- I ungdomsfodbold spiller du mod jævnaldrende, her spiller du mod voksne mænd. Du skal tænke hurtigere, spille hurtigere og være stærkere.

- Da jeg var ung, var jeg altid den stærkeste, men det er jeg ikke mere, siger Kudus, der kalder AaB’s betonklods Jorés Okore den stærkeste fyr, han har mødt i Superligaen indtil videre.

